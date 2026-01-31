Оплата публикаций

Персональная выставка Семена Агроскина «Лестница»

Семен Агроскин. Лестница
Семен Агроскин. Лестница

Художник Семен Агроскин, чей творческий метод с 1990-х годов строится на тонком интеллектуальном диалоге со зрителем, обращается в этой серии к, казалось бы, простому и утилитарному образу — лестнице. Однако в его интерпретации этот объект теряет свою функциональность, чтобы обрести статус мощной философской метафоры.

Для Агроскина лестница становится универсальным языком, на котором говорят о самом главном: о движении, цели и самом процессе пути. В его работах ступени часто лишены начала или конца, уходя в бесконечность или обрываясь в пустоте. Это визуальная метафора процесса познания, где каждая новая ступень — это обретённое знание, которое одновременно является и новой загадкой. Художник предлагает задуматься: есть ли вершина у познания, или сам путь и есть цель?

В этих работах часто используются контрасты: света и тени, вертикалей и горизонталей, геометрических форм и извилистых линий, что создаёт ощущение загадочности мира.

Отсылая к библейскому сюжету о Лестнице Иакова, Агроскин исследуют тему связи земного и духовного. Его работы, материализуют напряжение между телесной тяжестью и стремлением духа к возвышению. Художник говорит: «Меня интересует не лестница как объект, а то напряжение, которое возникает в человеке, когда он делает шаг вверх, не видя вершины». Архитектурное образование повлияло на композицию работ: каждый предмет в композиции занимает своё место, а простота конструкции подчёркивает богатство живописной поверхности. Агроскин не даёт готовых ответов, но он блестяще задаёт вопросы, заставляя нас переосмыслить собственный путь — и в искусстве, и в жизни.

Работы Семёна Агроскина хранятся в коллекциях Государственной Третьяковской галерее, Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, Московском музее современного искусства (ММОМА), Министерстве культуры России, Союзе художников России, Музее современного искусства Zimmerly museum, США, в многочисленных частных коллекциях в России и за рубежом.

