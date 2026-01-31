Персональная выставка Мики Зон Distortion/Reproduction

Художественная практика Мики Зон располагается в постэкспрессионистском сегменте. В своих работах художник обращается к сетевой культуре, приемам глитча, эстетике хардрока. Одним из ключевых элементов работ Мики раз за разом оказывается асемическое письмо. Вьющиеся цепи символических означающих свободных от всякого означаемого представляют собой «письмо Реального», которое демонстрирует письменный знак как таковой.

«Точка зрения воспроизводства» открывает нам взгляд на действительность из перспективы «мира без субъекта». Саморегулирующая система социальных отношений настаивает на своем существовании, продолжая себя во времени через посредство субъективированных индивидов. Такой подход предлагает в известной степени дегуманизированную позицию, в которой просвещенческий субъект сходит со своего пьедестала, оказываясь лишь побочным продукта самовоспроизводства системы смыслов.