1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия.

Персональная выставка Мики Зон Distortion/Reproduction

Мика Зон. distortion of point n1, 107х200см; 2025 год; Холст, акрил, смешанная техника

Художественная практика Мики Зон располагается в постэкспрессионистском сегменте. В своих работах художник обращается к сетевой культуре, приемам глитча, эстетике хардрока. Одним из ключевых элементов работ Мики раз за разом оказывается асемическое письмо. Вьющиеся цепи символических означающих свободных от всякого означаемого представляют собой «письмо Реального», которое демонстрирует письменный знак как таковой.

«Точка зрения воспроизводства» открывает нам взгляд на действительность из перспективы «мира без субъекта». Саморегулирующая система социальных отношений настаивает на своем существовании, продолжая себя во времени через посредство субъективированных индивидов. Такой подход предлагает в известной степени дегуманизированную позицию, в которой просвещенческий субъект сходит со своего пьедестала, оказываясь лишь побочным продукта самовоспроизводства системы смыслов.

