Персональная выставка Лены Троянской «Самосапиенс»

Through the water 85x85 масло холст 2021 Троянская Лена
Елена Троянская. Through the water. 2021. Холст, масло, 85x85 см

Выставка обращается к фильму La Dolce Vita (1960) Федерико Феллини как к размышлению о цене достижения благополучия и насколько «плата» за достижение цели соразмерна полученному результату. Художница Лена Троянская через призму своих работ предлагает зрителю рассмотреть путь ее героев к обещанной «сладкой жизни» как путь самосовершенствования, осознанности и ответственности за собственную жизнь.

