Первая выставка объединения анонимных художников «Союз невозможных» открылась в галерее Syntax

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Группа анонимных художников «Союз невозможных» образовалась в непростом 2020 году – в эпоху пандемии и социально-политических потрясений. Её состав варьируется и постепенно расширяется. Основной техникой произведений художников стала традиционная живопись на холсте. Авторы иронизируют над странной повседневностью, внезапно изменившейся так сильно. Они придумывают новые способы защиты: создают «визуальные щиты» от банальности, скуки, сухости, логичности и системности.

Мы и представить не могли, что будем жить во времена «великих испытаний». Новые нормы (возможно, бесповоротно) изменили нашу жизнь, и мы постепенно начинаем привыкать к ним. Ирония, в свою очередь, верный помощник в трудных ситуациях. Так начал создаваться «дадаистский» фарс, поначалу вводящий зрителя в некое онемение и порождающий вопрос: а что ж это вообще такое? и почему именно это? и зачем? Получаются мемы нового времени. Иногда с мрачным юморком и часто на злободневные темы.

Мемы называют «вирусом разума». Ведь теперь только что-то очень лаконичное и меткое способно привлечь наше внимание в огромном потоке информации. В смутные времена люди спасают свой рассудок по-разному. А художники — все тем же, — искусством. Группа «Союз невозможных» объединилась в карантинное время, чтобы создавать работы, отличные от основного интереса каждого из участников, и «новые мемы» стали одним из направлений. Когда-то 100 лет назад дадаизм возник как реакция на Первую мировую с ее неоправданной жестокостью. В 2020-м художники вновь возрождают дадаистские принципы, перерабатывая их под новую ситуацию: из-за эпидемии весь мир находится на осадном положении. Дадаисты занимались антиэстетикой, «Союз невозможных» в своих «мемовых» произведениях провоцирует зрителя, вводя его в недоумение.

Изображение «новых мемов» в большинстве случаев помещено в белую рамку, являющуюся частью картины, и напоминает фотографию, сделанную полароидом. Это — и намек на исключительность, ведь полароидные снимки существуют каждый в единственном экземпляре, и противопоставление растиражированным интернет-мемам.

Выставка работает до 21 декабря 2021 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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