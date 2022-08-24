Первый семейный фестиваль классической музыки и современного искусства «МузАртФест» прошел в Троицке

20 августа по инициативе главы города Троицк Владимира Дудочкина на территории парка «Усадьбы Троицкое» впервые прошел многожанровый масштабный фестиваль «МузАртФест-2022».

Более 10 000 гостей посетили Фестиваль «МузАртФест» за день. На более чем 20 открытых площадках фестиваля, было организовано 5 музыкальных локаций, на которых свое творчество представили 50 музыкальных коллективов, сольные исполнители, танцевальные коллективы.

На площадке «Тихий кинотеатр» состоялась премьера полнометражных программ фонда Оксаны Федорова из цикла «Музыкальная Москва», героями которых стали великие композиторы и музыканты, чья судьба была связана со столицей.

Важной локацией фестиваля стал Лекторий, в котором прошли увлекательные лекции искусствоведов на свежем воздухе о культуре, истории музыки и искусстве.

Кульминацией фестиваля стал вечерний концерт на водной глади реки Десны. В этот день ведущие Мисс Вселенная и телеведущая, певица, основательница благотворительного фонда — Оксана Фёдорова и популярный российский исполнитель — Максим Завидия, поздравили жителей ТиНАО.

«Я очень рада, что стала частью такого замечательного события как МузАртФест в Троицке. Сегодня такие фестиваля очень важны и нужны, поскольку через творчество, музыку, приобщение к великой классике развивается чувство прекрасного. Опера на воде – одно из самых зрелищных мероприятий, и то, что такая сложная задача была реализовано на фестивале, заслуживает самых высоких оценок и благодарности организаторам», – говорит Оксана Федорова, телеведущая, Мисс Вселенная, основатель благотворительного фонда.

Представители СМИ и гости праздника отметили высокую организацию и значимость фестиваля «МузАртФест» и выразили надежду на то, что и в дальнейшем подобные семейные мероприятия будут проводиться на территории ТиНАО чаще.

«Мы счастливы, что у нас была возможность организовать в Троицке фестиваль классической музыки и современного искусства, пригласить лучших артистов, построив сцену на воде! Мы надеемся, что этот фестиваль полюбился жителям Троицка и войдёт в Календарь ежегодных мероприятий» — организатор Виктория Мысак, руководитель компании «ИГРАШОУ».

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