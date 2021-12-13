Максим Завидия стал амбассадором фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро»

3 декабря 2021 года в Москве в Бальном зале Radisson Collection Hotel (гостиница Украина) состоялся Второй Русский благотворительный бал.

В этом году Бал был посвящён Благотворительному фонду Оксаны Федоровой и собранные в рамках мероприятия средства направлены на культурно-просветительский проект «Моя Россия: музыкальное путешествие». В рамках бала президент фонда – Мисс Вселенная, телеведущая, певица Оксана Федорова представила проект, и отметила, что во все времена музыка была языком, который объединял людей, русские народные мотивы стали основой для многих великих классических произведений. «Именно культура формирует национальную идентичность, и главное направление в работе Фонда – это привлечение широкой аудитории, в первую очередь детей и молодежи к изучению основ национальной культуры».

Максим Завидия был почетным гостем мероприятия и ничего не подозревал о грядущем титуле. После выступления певца слово взяла Оксана Федорова и вышла лично вручить титул амбассадора фонда.

«Самые приятные новости приходят неожиданно, сегодня я официально стал амбассадором фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро». Для меня это большая честь! Я очень рад, спасибо, что рядом!» — поделился впечатлениями Максим после награждения.

Максим присоединился к числу амбассадоров, среди которых: Анжелика Агурбаш, Ирина Ортман и группа «Тутси», Александр Олешко и многие другие.

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