Петровская Вера

Вера Петровская — междисциплинарная художница, родилась в 1990 году в Чите. Окончила Академию художеств имени Репина по специальности художник-график, в настоящее время работает с текстилем, вышивкой, ассамбляжем, керамикой, книгой художника. В своих произведениях обращается к категориям таинственного, загадочного и мистического. Создаёт личную мифологию, где с помощью образов и символов погружает человека в вымышленный мир, полный зашифрованных посланий и загадок. Живёт и работает в Санкт-Петербурге. Работы находятся в частных коллекциях России, Италии, США, Грузии.
Персональная выставка Веры Петровской «Главное путешествие», 2024