РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Петровская Вера

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Вера Петровская — междисциплинарная художница, родилась в 1990 году в Чите. Окончила Академию художеств имени Репина по специальности художник-график, в настоящее время работает с текстилем, вышивкой, ассамбляжем, керамикой, книгой художника. В своих произведениях обращается к категориям таинственного, загадочного и мистического. Создаёт личную мифологию, где с помощью образов и символов погружает человека в вымышленный мир, полный зашифрованных посланий и загадок. Живёт и работает в Санкт-Петербурге. Работы находятся в частных коллекциях России, Италии, США, Грузии.

Персональная выставка Веры Петровской «Главное путешествие», 2024

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