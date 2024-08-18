Высотская Мария

Мария Высотская родилась в 1990 году. Работает художником-постановщиком и художником по костюмам в театрах России и Европы. Живет и работает в Москве. В своей художественной практике Мария исследует наследие прошлого, «погруженность» в настоящее и обращается к возможному будущему. При создании работ Мария часто опирается на традиционную живописную технику, соединяя ее с современными методами.

«Работая на стыке фигуративной и абстрактной живописи, искажая образы реального и вымышленного, я хочу открыть неожиданный ракурс вещей и связей между ними», – говорит художник.

Персональная выставка Марии Высотской «В пыли будущего», галерея «Небеса», 2024