Петрушка бессмертен! На «Тавриде» выяснили, чем интересен современный кукольный театр

Театральное искусство удивительно и многогранно. Сегодня наряду с классическим драматическим театром можно попасть на иммерсивные спектакли с вовлечением аудитории, экспериментальные жанры, завлекающие современными технологиями, новым прочтением классики или постмодернистскими приемами на выступлениях. Однако наравне с ними развиваются и более классические формы. Например, кукольный театр. В рамках третьего образовательного заезда «Ты тоже можешь стать легендой» арт-кластера «Таврида» участники из разных регионов России разобрались, почему сегодня такие представления смотрят не только дети, но и взрослые, как человек может взаимодействовать с куклой на сцене, и поразмышляли философской природе кукольных представлений.

Театр кукол известен человечеству уже давно — первые упоминания об этом жанре искусства встречаются еще в трудах древнегреческих мудрецов. Со временем эта разновидность театрального искусства развивалась с учетом национальных особенностей и обычаев. Во многих странах кукольные представления показывали прямо на улицах, и весь театр мог путешествовать на специальных повозках с необходимыми ширмами для кукловодов. Такие уличные представления можно встретить и сегодня, однако параллельно с ними существуют и масштабные кукольные театры под крышей. Один из самых знаменитых примеров — Большой театр кукол (БТК) в Санкт-Петербурге.

БТК – старейший в нашей стране театр подобного типа, он был основан еще в 1931 году. Примечательно, что уже с 1954 года в его репертуар вошли спектакли для взрослых. Сегодня этот театр продолжает следовать традициям, а кукольное искусство развивается под руководством главного режиссера Руслана Равилевича Кудашова. Еще в 2003 году, до прихода в БТК, он удостоился гран при и приза за лучшую режиссуру на VII Всемирном фестивале кукольного искусства в г. Праге (Чехия) за постановку спектакля «Невский проспект» в театре «Потудань». Это представление — яркий пример того, как в современном театре кукол раскрываются глубокие философские темы с помощью формы постановки.

Дело в том, что в «Невском проспекте» используются куклы двух видов: марионетки и перчаточные. Если первыми управляют сверху, с помощью специальных нитей, то вторыми — снизу. Это несет в себе особый символизм, потому что ангелы в спектакле — это марионетки, и нити от них идут наверх, фактически в небо, к Богу. А когда по ходу сюжета действие переносится в Ад, там куклы уже перчаточные, уходящие корнями вниз, как будто в Преисподнюю. Такую параллель провел ученик Кудашова, резидент «Театрального проекта 27», режиссер, чьи спектакли входят в Long-list высшей театральной премии «Золотая маска», Владислав Тутак.

«Перчаточные куклы ведь по своей сути адские. Взять хотя бы персонажа русского народного кукольного театра Петрушку. Эдакий шут, он постоянно попадает в передряги, его увечат и избивают, однако он никогда не умирает. Петрушка бессмертен!» — объяснил он.

Однако помимо марионеток и перчаточных кукол сегодня большое распространение получили так называемые срединные куклы, которыми управляют на уровне самих актеров-кукловодов. Подобный формат оставляет большой простор для творческих экспериментов, ведь куклы могут совсем по-разному взаимодействовать с человеком на сцене. Один из таких примеров, таких новых сюжетов — это творчество нидерландского артиста Дуды Пайвы. Он создает своих компаньонов на сцене из специального поролона, который делает их очень пластичными. А сам артист, закончивший балетную школу, показывает чудеса управления собственным телом, взаимодействуя порой сразу с несколькими куклами.

При этом театр кукол далеко не всегда сепарирован от классического театра, и сам Владислав Тутак — живое тому доказательство. В 2021 году во время одного из образовательных заездов арт-кластера «Таврида» он показал на крымском побережье свой спектакль «Лев и птичка». Представление увидел директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и пригласил молодого режиссера внести элементы театра кукол в одно из представлений на московской сцене. Благодаря этому в спектакле «Последний сон уточки» появилась кукла, олицетворяющая смерть. Эта кукольная притча для семейного просмотра впервые была поставлена на сцене «Студия» вместе со стажерами Театра имени Евгения Вахтангова.

В целом же все в деятельности арт-школы детского и молодежного театра пропитано духом творчества и постоянного обучения. Например, участники арт-школы в форме диалога разбирались в разнице между драматическим актером, кукольником и перформером, а также учились создавать собственную куклу из подручных материалов. Примечательно и то, что одна из участниц образовательного заезда «Ты тоже можешь стать легендой» — Берта Пяттоева (более известная под псевдонимом Берта и ко). Она получила высшее образование по специальности «артист эстрады» и вот уже восемь лет занимается чревовещанием. На «Тавриду» в этом году она приехала со своими котами — куклами Матильдой Сарделькиной и Василием Федоровичем.

Образовательный заезд «Ты тоже можешь стать легендой» прошел в арт-кластере «Таврида» с 1 по 7 июля. В рамках заезда работали четыре тематические арт-школы: арт-школа Года педагога и наставника, арт-школа детской творческой педагогики, арт-школа, проводимая совместно с проектом «Школьная классика», и арт-школа детского и молодёжного театра. Их участники прокачивали теоретические и практические навыки в новаторской педагогике, искали новый подход к образованию и ученикам, а также разрабатывали интерактивные концепции для детского творчества. Кроме того, для всех арт-школ на «Тавриде» показали серию спектаклей, после чего участники вместе с экспертами обсуждали постановки, разбирали ключевые приемы сценария, сценографию и режиссуру.

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