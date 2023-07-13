12 июля Полина Аскери отпраздновала свой День рождения. Мероприятие прошло в стенах ASKERI GALLERY в кругу родных, друзей и коллег, окруживших именинницу любовью и радостью.

День рождения Полины Аскери стал знаковым как для нее, так и для ASKERI GALLERY: в этот день галерист красиво и празднично попрощалась со старым пространством на Поварской и объявила о переезде в новое - на Патриарших прудах.

Последней выставкой в уютном и всеми любимом пространстве на Поварской стала выставка южнокорейского художника Джей Йонг Кима. Его керамические пончики привлекли всеобщее внимание и стали отличным дополнением к атмосфере яркого праздника, который Полина Аскери традиционно посвятила искусству.

Гости вечера отметили уникальный вклад галериста в развитие и поддержку современной арт-среды, выстраивание диалога между различными представителями культурного сообщества. Полину Аскери поблагодарили за умение объединять и продвигать лучших художников мира, назвав галериста настоящим популяризатором современного Прощаясь с привычным пространством ASKERI GALLERY, гости вспоминали лучшие выставки и события, прошедшие в стенах галереи на Поварской.

День рождения Полины Аскери стал символом нового начала и новых горизонтов ASKERI GALLERY, которая уже осенью встретит гостей в большом пространстве в одном из самых красивых уголков старой Москвы. В своем выступлении Полина Аскери выразила благодарность всем гостям за поддержку и веру в миссию галереи. Она подчеркнула, что новое пространство в самом сердце города станет источником вдохновения и новых творческих возможностей.

«В этом году я решила совместить свой праздник с прощанием со старым пространством галереи, которое в течение последних 7 лет было центром культурной жизни в Москве. Но уже в сентябре ASKERI GALLERY откроет свои двери в новом пространстве на Патриках, чтобы показать еще более удивительные, вдохновляющие и яркие проекты», – рассказала Полина Аскери.

ASKERI GALLERY продолжает свою миссию по содействию развитию искусства и культуры, представляя выдающиеся работы мировых художников и поддерживая новые таланты.

А День рождения Полины Аскери и прощание со старым пространством ASKERI GALLERY останется в памяти всех присутствующих, напоминая о значимости искусства в нашей жизни и о бесконечных возможностях, которые ждут нас.

Среди гостей были: Ангелина Аскери, Артем Карисалов, Елена Пинская, Игорь Бутман, Алина Буре, Евгений Заболотный, Алексей Ситников, Ирина Чайковская, Александр Сирадекиан, Мария Лобанова, Татьяна Геворкян, Юлианна Винер и многие другие.

Игорь Бутман с супругой

Алина Буре и Полина Аскери

Александр Сирадекиан и Полина Аскери

Ангелина и Полина Аскери

Алексей Ситников и Полина Аскери

Артем Карисалов и Полина Аскери

Юлиана Винер и Полина Аскери

Татьяна Геворкян и Полина Аскери

Полина Аскери и Ирина Чайковская

Мария Лобанова и Полина Аскери

Елена Пинская и Полина Аскери

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