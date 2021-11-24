На 78-м году скончалась профессор Московской консерватории, композитор Татьяна Чудова

Татьяна Алексеевна Чудова родилась 16 июня 1944 года в Москве в семье музыкантов. Её отец, скрипач и композитор, и дед окончили Московскую консерваторию, прабабушка была певицей. Мать окончила Музыкальный институт имени Гнесиных по классу домры, в свое время руководила оркестром народных инструментов. Татьяна Чудова в 1948 году пошла учиться по специальностям «композиция» и «фортепиано» в Центральную музыкальную школу, которую окончила в 1963 году.

В 1968 году окончила Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского – класс композиции (педагог, профессор Юрий Александрович Шапорин), после смерти Шапорина в 1966 году была переведена к профессору Тихону Николаевичу Хренникову. Одновременно изучала инструментовку у педагогов Э.В. Денисова и Ю.А. Фортунатова, полифонию – у В.Н. Рукавишникова, теорию, гармонию и музыкальную форму – у Ю.Н. Холопова.

В 1969 году поступила в ассистентуру-стажировку (педагог Т.Н. Хренников), вступила в Союз Композиторов СССР. Дипломной работой Т. Чудовой в консерватории были опера-балет «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»; в аспирантуре — сюита «Из русских сказок» и концерт для фортепиано с оркестром в трех частях.

В 1970 году, после окончания аспирантуры, занялась педагогической деятельностью. Преподавала в Московской консерватории, вела курс чтения симфонических партитур и инструментовки. Занимала должности: доцент (1988), профессор (1995).

Преподавала на композиторском факультете курс сочинения. С 1975 года также работала в Центральной музыкальной школе, с 1997 года — в Музыкальном колледже и Московском государственном институте музыки им. Шнитке, с 2004 года — в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Учениками Т.А. Чудовой в разное время были музыканты А. Чайковский, В. Беседина, Ю. Воронцов, А. Кобляков, С. Голубков, композиторы М. Броннер, В. Белунцов и др.). Регулярно проводила мастер-классы в различных городах России и за рубежом: г. Красноярск (2012), г. Магдебург (1985), Венгрия (1985), Чехословакия (1988), Италия (2003), Испания (2004).

Наряду с преподавательской Татьяна Алексеевна вела и активную творческую деятельность. Её творческое наследие – около 500 музыкальных произведений, среди которых балеты «Агитатор», «Прерванная песня», «Искание»; 6 симфоний; 2 симфонические сюиты; сюиты для оркестра русских народных инструментов («Сказки», «Русская», «Северная Двина», «Нефольклорная музыка», «Восторженная музыка» и «Светлая музыка»);

хоровые и камерно-инструментальные сочинения; концерты для фортепиано с оркестром, обработки народных песен; произведения для детей (песни, хоры, игры, пьесы, оперы, сказки — около 200!) и другие.

Ушла из жизни 23 ноября 2021 года в Центральной больнице ОАО «РЖД» в Москве.

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Встреча с Татьяной Алексеевной на композиторском конкурсе в 2019 году стала настоящим поворотом судьбы для меня. Помню, как она спросила, есть ли у меня педагог по композиции. У меня не было педагога. И она просто сказала мне: «Приходи в «Мерзляковское училище» в понедельник и во вторник в 35 класс, с 18.00 часов. Знаешь, где училище?»…

Я была счастлива, я помню тот радостный трепет, когда я поняла, что буду учиться у неё… Для меня это было Чудом…

И я помню, как мы собирались в 35 классе сначала в училище, а потом в консерватории. И тоже в 35 кабинете… Мы – дети, все разного возраста… Помню, как трясущимися руками играла ей свою музыку — тряслась не от страха, а от волнения, от понимания, что сейчас меня с л у ш а ю т.

… И от её слов, от её советов моя неловкая музыка приобретала такие краски, такие обороты, что действительно становилась чем-то большим, чем набор звуков, который я подобрала, пытаясь выразить какую-то крошку моего мира. Когда я впервые услышала учеников класса, меня ослепила свобода самовыражения, эти диссонансы, это звуковое богатство, огромное количество новой, яркой, прекрасной музыки. Я поняла, что могу писать как угодно, что угодно — только бы писать. А Татьяна Алексеевна поможет сделать так, чтобы то новое, которое родилось, на самом деле звучало.

Она выводила меня из всех тупиков, в которые я сама себя загоняла. Помню, как она говорила:

– Возьми вот такой аккорд…в обе руки, всеми пальцами… чтобы все ноты были разными, ни одна не повторилась. Теперь послушай его… Какой он? Теперь возьми другой аккорд, вот здесь… Будешь из этого писать пьесу.

Это было моё первое задание — пьеса, основа которой состояла из нескольких красочных аккордов. Потом я приносила всё, что писала…

Иногда, конечно, я думала, что она не поняла до конца, что я сочинила, что её советы мне не подходят (думаю, все мы через это проходили… – прим. А. Несновой). Но я всё равно старалась уловить суть её слов, найти компромисс между её советами и своим упрямством. Получалось, конечно, лучше. Постепенно она стала меньше исправлять меня, принимала почти всё, что я приносила ей, и опять-таки, её замечания приносили в мой материал жизнь.

«Иди, работай» – эти слова, её голос, навсегда останутся со мною.

Воспоминания ученицы класса композиции о занятиях в классе Композиции профессора МГК им. П.И. Чайковского Татьяны Алексеевны ЧУДОВОЙ, младшего редактора СМИ АртМосковия Александры Несновой

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Редакция СМИ АртМосковия соболезнует родным и близким Татьяны Алексеевны, её друзьям, коллегам и ученикам.

Текст подготовлен на основе материалов «Википедии» и персонального сайта Т.А. ЧУДОВОЙ,

Фото – радио «Орфей»

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