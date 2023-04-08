Певица и резидент «Тавриды» PEGAS записала совместный трек с Эльдаром Джараховым

Резидент арт-кластера «Таврида» Дарья Секацкая (PEGAS) стала артистом лейбла Black Star. Премьера песни «Туристы», написанной совместно с Эльдаром Джараховым, состоялась 5 апреля.

Дарья Секацкая (PEGAS) покорила сердца зрителей на шоу «Залетай в тренды» и стала победителем. Молодая исполнительница пришла на кастинг после участия в нескольких проектах «Тавриды» и попала в команду к блогеру, исполнителю Эльдару Джарахову. Испытания и музыкальные батлы раскрыли творчество девушки, сделали ее сильнее, опытнее и дали шанс подняться на новую музыкальную вершину: сейчас PEGAS — артистка лейбла Black Star. В 2021 году она уже выступала на одной сцене с Анет Сай на фестивале «Таврида.АРТ». Теперь для девушки начинается новый творческий этап, но, как признается сама PEGAS, именно «Таврида» стала для нее одним из первых трамплинов.

«Мне кажется, арт-кластер дает все то, зачем люди туда и приезжают. На один из заездов я приехала, чтобы справиться с выгоранием и сменить обстановку. Помимо этого, «Таврида» дала мне необходимый опыт, там же я нашла первый лейбл и познакомилась с менеджером — на площадку приезжают множество специалистов индустрии, которые помогают развиваться. И все это бесплатно. Я очень гордилась тем, что поехала в Крым именно благодаря таланту. На фестивале поняла, что выросла, стала масштабнее и мне нужно двигаться дальше. Благодаря «Тавриде» я прошла на шоу «Залетай в тренды», где смогла найти команду и показать себя как настоящего артиста», — рассказала PEGAS.

Свой новый трек «Туристы» исполнительница выпустила вместе с наставником из шоу — Эльдаром Джараховым. Песня доступна на всех музыкальных площадках с 5 апреля и уже залетела в главные музыкальные тренды. Трек рассказывает о том, как часто люди пытаются убежать от самих себя, от проблем и неудач и в итоге теряют в разы больше. Герои ощущают себя туристами и пытаются найти повод, который позволит им не сдаваться и остаться, когда все буквально рушится на глазах.

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