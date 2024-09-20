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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«50 оттенков материнства» с Лизой Арзамасовой

editor
By editor
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лиза арзамасова

С 17 июля по 19 сентября 2024 года компания NappyClub, ведущий производитель товаров для малышей и их мам, запустила уникальное реалити-шоу «Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой», направленное на поддержку и просвещение беременных женщин в России. В рамках проекта, известная актриса Лиза Арзамасова, находящаяся на последних сроках беременности, вместе с NappyClub создала пространство, где будущие мамы смогли найти ответы на все свои вопросы, развеять страхи и сделать период беременности максимально комфортным и радостным.

Проект объединил популярных мамочек, находящихся на схожем сроке беременности, которые вместе проходили различные мероприятия под чутким наблюдением специалистов.

«50 оттенков материнства», символизируют разнообразие эмоций и аспектов, которые переживали участницы шоу. Каждый оттенок представляет собой уникальные моменты и вызовы, с которыми столкнулись будущие мамы, и мы рады отметить это в атмосфере праздника и поддержки. Мероприятие прошло в арт-пространстве ZODIAС.

Погружение в мир материнства было наполнено яркими моментами и неожиданными сюрпризами. Каждый гость получил гарантированный подарок, а также возможность завести новые знакомства и получить консультации от ведущих экспертов в области беременности и ухода за новорожденными. В нашем пространстве было представлено селфи-зеркало, шоколадный фонтан и, что самое интересное, каждый мог ощутить на себе, что такое роды, благодаря схваточному аппарату.

Также в рамках мероприятия состоялась презентация нового сервиса на основе искусственного интеллекта. Этот сервис будет поддерживать мам круглосуточно, помогая им в любых жизненных ситуациях, связанных с беременностью, родами, уходом за ребёнком, восстановлением после родов и грудным вскармливанием.

«Наше реалити — это новый взгляд на период беременности. А миссия проекта — это поддержка женщин в особенные периоды жизни. Мы первые, кто осмелился на такой шаг, ведь это требует огромных усилий — как финансовых, так и эмоциональных. Ведь работа с будущими мамами требует особого подхода. Однако я рад, что мы справились со всеми трудностями и продолжим развивать это направление, создавая всё более масштабное образовательное-шоу с большим количеством участников и партнёров», — заявил Роман Квиникадзе, основатель компании NappyClub.

Гости наслаждались сладкими угощениями от Yummy Mummy, косметикой от Belly Mom и узнали секреты красоты от Медси. Кроме того, участницы мероприятия смогли позаниматься с профессиональными тренерами FitStars и Akusherstvo.Сlub, а также насладиться незабываемыми SPA-ритуалами с Marutaka.

Для гостей также были подготовлены подарки от Freedom, PIERREFABRE, Lactoflorene Цист, Дентал Бьюти Бутик и других партнёров проекта, а также было множество фотозон в необычных локациях арт-пространства ZODIAС.

А кульминацией вечера стало награждение участниц реалити-шоу. Самой активной участницей реалити-шоу стала Анна Шилина.

Среди гостей на мероприятии были замечены: Лиза Арзамасова, Роман Квиникадзе, Кристина и Евгений Марченко, Максим Завидия, Таша Белая, Анна Мурашова, Анна Калашникова, Анастасия Годунова, Шамиль Гимаев, Руслан Громов и другие.

Анастасия Годунова

Анастасия Годунова

Анна Калашникова

Анна Калашникова

Анна Мурашова

Анна Мурашова

Кристина и Евгений Марченко

Кристина и Евгений Марченко

Максим Завидия

Максим Завидия

Таша Белая

Таша Белая

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