В Серпухове открывается выставка работ мастера пикториальной фотографии Николая Андреева и исторической фототехники

14 сентября в Серпуховском историко-художественном музее открывается выставка «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии», созданная при участии Политехнического музея. Проект приурочен к 140-летию одного из самых ярких представителей пикториальной фотографии в России начала XX века.

Выставка расскажет о развитии в стране течения пикториализма, судьбе его представителей, стремящихся к картинному, подражающему живописи фотографическому изображению, а также вкладе первых фотохудожников и инженеров-изобретателей в мировую историю художественной фотографии.

В 1929 году Серпуховский историко-художественный музей стал местом первой персональной выставки уже признанного на тот момент в Европе мастера фотографии Николая Андреева. Спустя почти 100 лет в купеческом особняке Мараевых в Серпухове вновь откроется выставка знаменитого фотохудожника.

Основу экспозиции составят подлинные работы Николая Андреева и его современников, предметы из фондов Серпуховского историко-художественного музея. Будут представлены и редкие фотографии Андреева из семейного и частного собраний. Кроме того, на выставке можно увидеть работы современных мастеров Британской высшей школы дизайна, которые позволят познакомиться с экспериментами в области художественной фотографии.

Часть экспозиции создана при участии Политехнического музея: она посвящена истории развития фототехники и российской фотографии начала XX века. Зрители смогут увидеть фотоаппараты и другое оборудование, без которого не могли обойтись фотохудожники 100 лет назад.

Творчество Андреева строится вокруг образов русской деревни. Автор часто обращался к теме труда, но, безусловно, важнейшее место в его искусстве занимает пейзаж. Серпухов стал местом его вдохновения: художник занимался съемкой в окрестностях города, на берегах Оки, Протвы, Нары, Скниги.

Творчество Андреева не осталось незамеченным и за рубежом: на выставке декоративных искусств 1924 году в Париже и на международной выставке 1927 года в Сарагосе (Испания) мастер был удостоен золотых медалей.

Выставка «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии» рассчитана на самую широкую аудиторию. Проект реализован при содействии и поддержке специалистов Третьяковской галереи и Союза фотохудожников России.

Выставку будет сопровождать публичная программа. Для гостей организуют экскурсии по местам, связанным с жизнью Николая Андреева, мастер-классы «Бромойль», концерты и театральные инсталляции. Состоится творческий вечер с Андреем Клюевым, одним из известнейших фотохудожников, работающим с «благородными» техниками фотопечати.

Политехнический музей также организует одноименный научно-художественный практикум «Живопись света» в Школе Родченко в Москве. Его участники освоят ранние фототехники, посетят Серпухов, создадут новые работы, которые после окончания практикума смогут представить на выставке Политехнического музея «Первый век фотографии» в 2023 году.

Выставка «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии» будет работать до 14 января 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.