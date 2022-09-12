В Серпухове открывается выставка работ мастера пикториальной фотографии Николая Андреева и исторической фототехники

0
57

14 сентября в Серпуховском историко-художественном музее открывается выставка «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии», созданная при участии Политехнического музея. Проект приурочен к 140-летию одного из самых ярких представителей пикториальной фотографии в России начала XX века.

Выставка расскажет о развитии в стране течения пикториализма, судьбе его представителей, стремящихся к картинному, подражающему живописи фотографическому изображению, а также вкладе первых фотохудожников и инженеров-изобретателей в мировую историю художественной фотографии.

В 1929 году Серпуховский историко-художественный музей стал местом первой персональной выставки уже признанного на тот момент в Европе мастера фотографии Николая Андреева. Спустя почти 100 лет в купеческом особняке Мараевых в Серпухове вновь откроется выставка знаменитого фотохудожника.

Основу экспозиции составят подлинные работы Николая Андреева и его современников, предметы из фондов Серпуховского историко-художественного музея. Будут представлены и редкие фотографии Андреева из семейного и частного собраний. Кроме того, на выставке можно увидеть работы современных мастеров Британской высшей школы дизайна, которые позволят познакомиться с экспериментами в области художественной фотографии.

Часть экспозиции создана при участии Политехнического музея: она посвящена истории развития фототехники и российской фотографии начала XX века. Зрители смогут увидеть фотоаппараты и другое оборудование, без которого не могли обойтись фотохудожники 100 лет назад.

Творчество Андреева строится вокруг образов русской деревни. Автор часто обращался к теме труда, но, безусловно, важнейшее место в его искусстве занимает пейзаж. Серпухов стал местом его вдохновения: художник занимался съемкой в окрестностях города, на берегах Оки, Протвы, Нары, Скниги.

Творчество Андреева не осталось незамеченным и за рубежом: на выставке декоративных искусств 1924 году в Париже и на международной выставке 1927 года в Сарагосе (Испания) мастер был удостоен золотых медалей.

Выставка «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии» рассчитана на самую широкую аудиторию. Проект реализован при содействии и поддержке специалистов Третьяковской галереи и Союза фотохудожников России.

Выставку будет сопровождать публичная программа. Для гостей организуют экскурсии по местам, связанным с жизнью Николая Андреева, мастер-классы «Бромойль», концерты и театральные инсталляции. Состоится творческий вечер с Андреем Клюевым, одним из известнейших фотохудожников, работающим с «благородными» техниками фотопечати.

Политехнический музей также организует одноименный научно-художественный практикум «Живопись света» в Школе Родченко в Москве. Его участники освоят ранние фототехники, посетят Серпухов, создадут новые работы, которые после окончания практикума смогут представить на выставке Политехнического музея «Первый век фотографии» в 2023 году.

Выставка «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии» будет работать до 14 января 2023 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяНа Planeta.ru запустили краудфадинг в поддержку Фонда Гарри Бардина и киностудии «Стайер»
Следующая статьяПевица «Sandra Top» выпустила новый сингл «Ромашки»

Похожие статьиПредоставлено автором