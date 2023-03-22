Выставка Владимира Копейкина «Предел прочности» представлена в Музее АРТ4

Музей АРТ4 представляет первый персональный проект российского художника Владимира Копейкина «Предел прочности». Он откроет целую серию выставок в рамках нового формата работы музея: на протяжении года АРТ4 планирует показывать молодые, малоизвестные имена современного российского искусства. Выставка Владимира Копейкина была задумана в мае 2022 года в качестве камерного проекта и за год выросла в большую серию из 30 объектов из стекла — своеобразных слепков наиболее часто встречающихся предметов быта: таблеток, кредиток, деталей одежды. Каждый объект здесь имеет свою историю (вещи принадлежали художнику, его друзьям или незнакомцам), но ни одна из них не имеет значения. Предметы здесь обезличены и служат свидетельствами жизни среднестатистического обывателя как таковой.

«Предел прочности» — термин, обозначающий пороговую величину напряжения материала, выше которой происходит его разрушение. С одной стороны, стекло является одним из самых твердых, долговечных материалов, с другой — его прочность иллюзорна и от рук человека оно вмиг может быть уничтожено. Проект, прежде всего, посвящен хрупкости и эфемерности жизни и воспоминаний о ней, где «пределом прочности» оказывается сам человек, основной персонаж истории и одновременно с этим источник ее разрушения.

Владимир Копейкин (р.1996) — молодой российский художник. Родился в Московской области, в 2016 году окончил Абрамцевский художественно-промышленный колледж им. Васнецова. В 2022 году окончил СПГХПА им. А.Л. Штиглица, отделение художественного стекла. В данный момент является студентом магистратуры Художественного металла. Главный и единственный материал в его художественной практике — стекло.

Выставка работает с 22 марта по 22 апреля.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.