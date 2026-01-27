Выставка «Илларион Иванов-Шиц. Полвека на службе Москве» открылась в Музее Архитектуры

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляет первую монографическую выставку зодчего Иллариона Александровича Иванова-Шица

(1865 – 1937) «Илларион Иванов-Шиц. Полвека на службе Москве».

Илларион Александрович Иванов-Шиц – выдающийся архитектор модерна и неоклассицизма. Его профессиональная деятельность охватывает без малого полвека и неразрывно связана с Москвой. Прослужив много лет в Московской городской управе, он внёс значительный вклад в формирование облика столицы и её социальной инфраструктуры. Зодчий стал автором многочисленных общественных построек, прежде всего, больниц, которые до сих пор продолжают служить на благо города. Уже в начале своего творческого пути на рубеже XIX–XX веков Илларион Александрович Иванов-Шиц, опираясь на новейшие европейские архитектурные течения, выработал узнаваемую индивидуальную манеру, основанную на обращении к классическому наследию.

В силу недостаточной изученности творчества мастера о его деятельности долгое время было известно лишь узкому кругу специалистов. Одна из целей выставочного проекта – привлечь внимание широкой аудитории к наследию Иллариона Александровича Иванова-Шица.

Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры им. А.В. Щусева:

«Илларион Иванов-Шиц – архитектор редкого таланта и редкой скромности. О его полувековом служении практически не сохранилось свидетельств, хотя он построил в Москве десятки зданий, среди которых немало передовых для своего времени объектов социального назначения. Творческий архив Иллариона Иванова-Шица практически полностью, за исключением некоторых материалов личного характера, был передан в собрание Музея вдовой архитектора по его желанию в 1939 году. Отдельные наиболее известные проекты демонстрировались

на тематических выставках, но сегодня мы исполняем свой исторический долг и возвращаем русской культуре, в первую очередь, конечно, москвичам, имя этого талантливого мастера, так много сделавшего для нашей столицы».

Развитие творческого метода и смена стилистических предпочтений архитектора показаны на выставке через семь тематических разделов, выстроенных в хронологической последовательности. Каждый раздел экспозиции дополняется художественными инсталляциями, отсылающими к наиболее узнаваемым деталям и мотивам из конкретного периода творчества Иванова-Шица.

Первые два раздела рассказывают о становлении архитектора – учёбе в Институте гражданских инженеров в Санкт-Петербурге и начале его работы в должности архитектора Московской городской управы. Здесь показаны проекты, выполненные по заказам управы и частных лиц в Городской чертёжной, в том числе совместно с Львом Николаевичем Кекушевым и Максимом Карловичем Геппенером. В центре внимания – Сиротский приют имени Н.С. Мазурина – первая крупная постройка зодчего в Москве. Раздел дополнен графическими работами архитектора, его чертёжными инструментами и семейными фотографиями.

Отдельная тема выставки – проекты мемориальных сооружений и эскизы оформления городских пространств, созданные в честь событий государственной важности. Некоторые из них относились к числу неизвестных и были атрибутированы в ходе подготовки проекта.

Следующий раздел посвящён работам Иванова-Шица в области жилищного строительства. Это – проекты частных домов, отражающие разностилье московской застройки рубежа веков, в частности – особняк Н.А. Терентьева, а также социальные проекты: дома дешёвых квартир имени Г.Г. Солодовникова и ночлежный дом им. Ф.Я. Ермакова.

В разделе под названием «Pulchro Delectemur. Прекрасное восхищает» собраны проекты значимых общественных сооружений: театров, банков, учебных и культурных заведений. Центральное место занимает самая известная постройка зодчего – здание Московского купеческого собрания (ныне московский театр «Ленком Марка Захарова»). Помимо этого здесь можно увидеть проекты Тульского дворянского собрания и Музея 1812 года в Арсенале Московского Кремля, а также удостоенные наград здания Городского народного университета имени А.Л. Шанявского и Московской государственной сберегательной кассы. Все здания, за исключением Музея 1812 года, реализованы и сохраняются в наши дни, хотя и приспособлены к новым функциям.

Жемчужиной раздела является небольшой зал с эскизами оформления интерьеров в стиле модерн известного на всю Москву ресторана «Мартьяныч», располагавшегося в подвале Верхних торговых рядов – нынешнего здания ГУМа.

Шестой раздел повествует о вкладе архитектора в развитие здравоохранения Москвы. Среди наиболее значимых объектов, построенных с применением передовых технологий и накопленного опыта: первое специальное родовспомогательное учреждение – Городской родильный дом им. А.А. Абрикосовой и один из крупнейших московских больничных комплексов – Больница имени К.Т. Солдатёнкова, нынешняя больница имени С.П. Боткина.

Заключительный раздел выставки посвящён работе Иванова-Шица в советский период. Авторитет в области проектирования общественных зданий позволил ему продолжить эту работу в разных ведомствах и учреждениях. Здесь демонстрируются проекты перестройки бывшего Воспитательного дома – Дворца Труда ВЦСПС, Кремлёвской больницы и поликлиники, зала заседаний в Большом Кремлёвском дворце, за реконструкцию которого Иванов-Шиц был удостоен высшей государственной награды – ордена Ленина.

Татьяна Иванова, куратор выставки:

«Талант архитектора Иллариона Александровича Иванова-Шица, умевшего виртуозно творить в разных диапазонах – от крупных градостроительных ансамблей до камерных вещей, воистину всеобъемлющий. Архитектор всю жизнь посвятил созданию ПРЕКРАСНОГО, не оставив о себе и своём творчестве никаких мемуаров или рукописей, но зато сохранил для истории своё графическое наследие.

Колоссальный фонд архитектора отличается не только масштабами, но и художественной ценностью. Соприкосновение с рукотворной графикой мастера позволяет лучше понять его архитектурные идеи. Как неизвестные и нереализованные, так и воплощённые замыслы Иванова-Шица предстают в новом свете. Природная одарённость мастера проявилась не только в архитектуре, но и в области декоративно-прикладного искусства, графического, иллюстративного и предметного дизайна. Наиболее точно характеризующая работы архитектора фраза была им самим начертана на портале зрительного зала Купеческого клуба как его кредо: «PULCHRO DELECTEMUR» – «ПРЕКРАСНОЕ ВОСХИЩАЕТ»

На выставке представлено более 340 экспонатов, большинство из которых демонстрируются впервые. В собрании Музея архитектуры им. А.В. Щусева хранится значительная часть творческого архива архитектора – оригинальная графика, исторические фотографии, документы и авторские модели построек – всего более 2000 предметов.

На выставке показаны самые яркие произведения зодчего, выполненные им для Москвы, и некоторые проекты для других городов. Наряду с предметами из фондов Музея архитектуры им. А.В. Щусева и других государственных собраний экспонируются ценнейшие материалы семейного архива, предоставленные правнуком архитектора – Алексеем Кирилловичем Ивановым-Шицем. На выставке можно увидеть произведения живописи и графики, личные документы, награды и чертёжные инструменты архитектора, предметы декоративно-прикладного искусства, исполненные по его проектам.

Александр Сухачёв, куратор выставки:

«Эта выставка – не просто знакомство с наследием яркого и самобытного архитектора рубежа эпох Иллариона Александровича Иванова-Шица, а увлекательное путешествие во времени по Москве. Сквозь призму его творчества посетители проследят за преображением облика города, станут свидетелями важных исторических событий и подробнее узнают об особом направлении архитектурной деятельности, связанном с городской службой. Это позволит оценить масштаб личности мастера и глубже понять сложную и многогранную картину того времени».

К выставке подготовлено первое издание, посвящённое Иллариону Александровичу Иванову-Шицу, с биографическими сведениями об архитекторе и материалами его творчества, включая современную фотосъемку сохранившихся построек.