35 проектов вышли в финал международной премии «Культура онлайн»

Определен список финалистов международной премии «Культура онлайн». В 2021 году подано 452 проекта из более чем 20 стран и 50 регионов России. В 2021 году премия стала не только международным событием, но и знаком качества для проектов, которые реализуют учреждения культуры, в сфере современных технологий. Лидерами по количеству заявок стали номинации: «Лучший просветительский проект» – 140, «Лучший онлайн-проект» – 91 заявка, и 71 проект в «Диджитал-трансформация: из офлайна в онлайн». 52 заявки были зарегистрированы как «Лучшая коллаборация», 28 заявок в номинации «Лучшее IT-решение для культурной сферы». «Лучшая SMM-кампания» – 49 инициатив, и 21 в номинации «Культурная геймификация».

В экспертный совет, который оценивал проекты, вошли 8 деятелей культуры, представители СМИ, эксперты по стратегическим коммуникациям: музыкант, дирижер, народный артист СССР и РФ Юрий Башмет, художник и архитектор, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Семен Михайловский, искусствовед, основательница самой масштабной в русскоязычном Интернете онлайн-школы по изучению истории искусства Op Pop Art, победитель прошлого года в номинации «Лучшая SMM-кампания» Анастасия Постригай, пианист, лауреат международных конкурсов, продюсер, художественный руководитель агентства RCCR Projects (Берлин), основатель Российско-Германской музыкальной Академии, победитель в номинации «Лучший онлайн-проект 2020» Николаус Рексрот, писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин.

Проекты оценивались по 6 критериям: инновационность, культурная ценность, охват аудитории, потенциал и масштабируемость, социальная значимость, пользовательский опыт; каждый из критериев помог провести полную экспертизу проектов и определить финалистов.

В список финалистов, набравших наибольшее количество баллов, вошли 35 проектов.

«Лучший онлайн-проект»:

Виртуальная платформа выставочного проекта New Nature, организатор: Центральный выставочный зал «Манеж»;

«Марафон юношеских оркестров мира», организатор: ООО «Русское концертное агентство»;

Медиатека «Лекторий Достоевский», организатор: АНО Центр Просвещения «Современный лекторий»;

Проект Hermitage Online, организатор: ФГБУК «Государственный Эрмитаж»;

International Online Theatre Festival, организатор: TheTheatreTimes.com.

«Лучший просветительский проект»:

Культура.Inc., организатор: Еврейский музей и центр толерантности;

«Медиаискусство: практики и оптики», организатор: ФГБУК «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина»;

«Моя Третьяковка», организатор: Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»;

«Онлайн-лаборатория новых медиа в культуре», организатор: Фонд поддержки современного искусства «Винзавод»;

Behind an Object, There is A Story, организатор: FBQ Museum.

«Культурная геймификация»:

«Артефакт», организатор: Министерство культуры Российской Федерации;

«БДФквест. Театральная доставка», организаторы: Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и ГАУК МО «Московский Губернский Театр»;

«Любовные письма», организатор: АНО «Pop-up театр»;

«Мобильный художественный театр», организатор: креативная студия «История будущего»;

Arthive Apps, организатор: ООО «Группа Вито».

«Диджитал-трансформация: из офлайна в онлайн»:

«БАУХАУС/ВХУТЕМАС. Двадцатые – двадцатым», организаторы: Государственная Третьяковская галерея, Центр немецкой книги в Москве – представительство Франкфуртской книжной ярмарки в России, Посольство Государства Израиль в Москве;

«Книга-боец», организатор: ГБУК г. Москвы «Государственный музей – культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского»;

«Поговори с куклой», организатор: Театр «Кукольный формат»;

Фестиваль «Петербургские театральные сезоны», организатор: продюсерская компания «Нева-АРТ»;

Online 20th ASSITEJ World Congress on Theatre for Children, организатор: International Association of Theatre for Children and Young People.

«Лучшая SMM-кампания»:

Блог об искусстве, культуре и развитии Анастасии Коноваловой;

«Тик-Ток Российской национальной библиотеки»;

«Хот Культур»;

VI Всемирная фольклориада в TikTok;

ru Дмитрия Авдеенко.

«Лучшее IT-решение для культурной сферы»:

Мобильное приложение New Stage XR, организатор: ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский театр)»;

[AR]T Museum, организатор: Cuseum;

Iazzu Сonnects People with Culture, организатор: Iazzu Ltd. Switzerland;

Storytel Hub, организатор: сервис аудиокниг Storytel;

4ART App, организатор: 4ARTechnologies AG.

«Лучшая коллаборация»:

«Артефакты. Культурный детектив», организатор: АНО «Национальные приоритеты» совместно с мультимедийным сервисом Okko, телеканалом «Моя Планета» и студией «ЕМГ»;

«Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих», организатор: Образовательный центр «Языки без границ» совместно с ПАО «ВТБ»;

«Идём в музей» вместе с «Культура.РФ» и Марусей, организатор: портал «Культура.РФ» совместно с проектом от ВКонтакте «Голосовой помощник Маруся»;

«Мариинский театр – к 125-летию Русского музея», организатор: ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» совместно с ФГБУК «Государственный Русский музей»;

Фильм «Слепок», организаторы: Международный фестиваль Context. Diana Vishneva совместно с ФГБУК «Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина» и Aksenov Family Foundation.

В этом году премия также расширила географию внутри страны. Большое количество ярких проектов из регионов России подано на соискание международной премии «Культура онлайн». Российский фонд культуры решил поощрить данную инициативу и учредил дополнительную номинацию «Специальный приз Российского фонда культуры». Лауреат будет объявлен на торжественной церемонии награждения.

Церемония награждения победителей премии пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на интернет-ресурсах Российского фонда культуры и партнеров премии 15 ноября в 17:00 по московскому времени.

Официальный сайт проекта: www.culturaonline.ru .

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