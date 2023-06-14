«По имени» – новый совместный трек музыкантов Late Pauli, Billy’s Band и Хамиля («Каста»)

Музыканты Late Pauli и Билли Новик (основатель группы Billy’s Band и международного фестиваля «Большой Джем»), а также рэпер Хамиль («Каста»), записали совместный трек.

«По имени» — городской романс на пересечении жанров инди и нео-соул. Это история о поиске тепла и дома — сквозь темные переулки, томные бары и странную пустоту большого города, которая одновременно и мучает, и манит. «Не зови меня по имени, зови меня домой» — как и в других работах Late Pauli, лирического героя вновь волнуют вопросы, близкие и знакомые каждому.

«Вымышленная история в этой песне сама собой вышла из мелодии. В те дни в голове еще крутилась «Roxanne» Стинга, что, видимо, натолкнуло меня на некоторую фривольность. Трек сразу приглянулся Билли из Billy’s Band. А позже к нам присоединился Хамиль и усилил трек мастерским речитативом», – рассказал Павел Кривский, автор проекта Late Pauli.

Как и ранее, аранжировку «По имени» сделал мультиинструменталист и музыкальный продюсер Константин Хазанович, а сведение мастер звука Andy Naida[c]. Вместе с треком вышел клип, который сняли талантливые московские художники-аниматоры Дарья Худякова, Ольга Хваткова, Екатерина Морозова, Евгений Дзержинский.

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