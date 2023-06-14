Выставку «Языком иронии и сарказма» Владимира Мочалова представят в Российской академии художеств

Российская академия художеств представляет юбилейную выставку произведений известного графика, главного художника журнала «Крокодил», академика РАХ Владимира Мочалова «Языком иронии и сарказма». В экспозиции – портретная карикатура и шаржи, несколько десятков образов известных людей, а также живописные работы автора.

В.Г. Мочалов. The ectasy of illusion (Экстаз иллюзий). 2021. Холст, масло, 100х100 см. Частная коллекция

В.Г. Мочалов. Казимир Малевич и Солнце. Частная коллекция





В.Г. Мочалов. Майк Тайсон. Бумага, тушь, перо. Частная коллекция

В.Г. Мочалов. Прелюдия Рахманинова До диез минор Опус 3. 2021. Холст, масло, 100х100 см. Собрание автора

В.Г. Мочалов. Принц Чарльз и Камила Паркер Боуллз. 2011. Бумага, тушь, перо. Частная коллекция

В.Г. Мочалов. Уинстон Черчиль. Частная коллекция

В.Г. Мочалов. Фаина Раневская. 2012. Бумага, тушь, перо. Частная коллекция

В.Г. Мочалов. Чарли Чаплин. Бумага, тушь, перо. Частная коллекция

Владимир Георгиевич Мочалов родился в Москве в 1948 году, учился в МСХШ, окончил отделение графики Московского полиграфического института. Творческий путь начал в качестве гравера на фабрике «Гознака», долгое время сотрудничал с такими изданиями как «Юность», «Сельская молодежь», «Новое время», «Московская правда», «Известия», «Собеседник», «Новое русское слово». С 1991 года к художнику приходит и международное признание – его рисунки стали публиковаться в «Time», «Newsweek», «New Yorker» и многих других зарубежных изданиях Бельгии, Австрии, Франции, Японии, Турции. Творческая биография Владимира Мочалова неразрывно связана с историей знаменитого сатирического журнала «Крокодил», в котором он проработал более двадцати лет - с 1978 года до самого его закрытия. За короткий срок он стал одним из самых деятельных карикатуристов издания, в 1982 году получил должность главного художника и заместителя главного редактора журнала. С 2009 по 2013 годы В.Г. Мочалов являлся автором персонажей для популярной юмористической телевизионной передачи «Мультличности». С 2022 года Владимир Георгиевич является художником Студии военных художников им. М.Б. Грекова.

В наибольшей степени автор прославился своими графическими работами, выполненными в жанре шаржа и сатирического портрета. Фантазия, остросоциальная тематика делают его рисунки крайне привлекательными, а высочайший профессионализм, художественный замысел, техническое исполнение вызывают чувство гордости отечественными мастерами графики. Он создал десятки выразительных запоминающихся образов политиков, деятелей искусства, культуры и спорта. Остроумные, смелые и неожиданные карикатуры стали визитной карточкой мастера. Сам автор пишет о своём творчестве так: «Я писал портреты тех, кто вольно или невольно влиял на мировую историю XX века и историю России. Меня всегда интересовала политика. Через политику я лучше вижу и понимаю свою страну. Люблю и изучаю историю, осмысливаю её, а карикатура даёт возможность выразить своё отношение к происходившему и происходящему, прошлому и настоящему».

Другим важным этапом творчества для мастера стало обращение к технике масляной живописи. В 2000-х годах он начинает писать портреты маслом, что вызвало оживление среди его современников, Мочалов стал героем статей в газетах и журналах. Он записал несколько интервью, в одном из которых признался: «Для меня это тоже произошло неожиданно. Тридцать пять лет я не брал в руки масляных красок, у меня был психологический страх перед мольбертом, ведь я всегда считал себя исключительно графиком. Простая случайность – разговор с близким другом о живописи – вновь привела меня к палитре». Выставка в залах Российской академии художеств даёт возможность увидеть не только традиционные графические произведения автора, но также познакомиться с его опытами в технике масляной живописи.

Даты экспонирования: 21 июня – 9 июля 2023 года.

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