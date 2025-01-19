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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«По любви»: Павел Табаков, Ангелина Стречина, Анастасия Уколова и Дмитрий Ендальцев становятся еще ближе в романтической комедии

editor
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по любви
Фото © пресс-служба кинопрокатной компании «Наше кино»

Выход фильм «По любви» с Павлом Табаковым и Ангелиной Стречиной приурочен к празднику Дня всех влюбленных. Самая романтичная картина года расскажет историю зарождения чувств между двумя незнакомыми молодыми людьми. На российские экраны ромком выпустит кинопрокатная компания «Наше кино», производство — кинокомпания «КиноФирма».

Арсений — писатель, зарабатывающий на жизнь составлением карточек для маркетплейсов. Валя — начинающий дизайнер одежды, строящий карьеру в сфере моды. Арсений и Валя живут в одном доме, в одном подъезде и родились в один день, но не знакомы друг с другом. Однажды они оба теряют работу, узнают об изменах своих вторых половинок и вдвоем застревают в лифте. Эмоции накалены до предела, сложившаяся ситуация кажется безвыходной. Чтобы отвлечься и узнать друг друга получше, Арсений предлагает Вале проверить теорию, согласно которой, если два собеседника зададут друг другу 36 определенных вопросов, они неизбежно влюбятся. Но найдут ли что-то общее два незнакомца? И насколько долговечным окажется это чувство?

Историю отношений нетипичной пары на экране воплотил актерский дуэт Павла Табакова («Молодой человек») и Ангелины Стречиной («Любовь Советского Союза»). Компанию им составили Дмитрий Ендальцев («Стиляги»), Анастасия Уколова («Громкая связь»), Ольга Прокофьева («Моя прекрасная няня») и Камиль Ларин («О чем говорят мужчины»). Продюсером фильма выступил Василий Ровенский, известный работами над франшизой «Большое путешествие» и мультфильмом «Коты Эрмитажа». Лирическое настроение и атмосферу городской романтики в фильме подчеркнет саундтрек «Это по любви» группы Мумий Тролль.

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