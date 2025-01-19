«По любви»: Павел Табаков, Ангелина Стречина, Анастасия Уколова и Дмитрий Ендальцев становятся еще ближе в романтической комедии

Выход фильм «По любви» с Павлом Табаковым и Ангелиной Стречиной приурочен к празднику Дня всех влюбленных. Самая романтичная картина года расскажет историю зарождения чувств между двумя незнакомыми молодыми людьми. На российские экраны ромком выпустит кинопрокатная компания «Наше кино», производство — кинокомпания «КиноФирма».

Арсений — писатель, зарабатывающий на жизнь составлением карточек для маркетплейсов. Валя — начинающий дизайнер одежды, строящий карьеру в сфере моды. Арсений и Валя живут в одном доме, в одном подъезде и родились в один день, но не знакомы друг с другом. Однажды они оба теряют работу, узнают об изменах своих вторых половинок и вдвоем застревают в лифте. Эмоции накалены до предела, сложившаяся ситуация кажется безвыходной. Чтобы отвлечься и узнать друг друга получше, Арсений предлагает Вале проверить теорию, согласно которой, если два собеседника зададут друг другу 36 определенных вопросов, они неизбежно влюбятся. Но найдут ли что-то общее два незнакомца? И насколько долговечным окажется это чувство?

Историю отношений нетипичной пары на экране воплотил актерский дуэт Павла Табакова («Молодой человек») и Ангелины Стречиной («Любовь Советского Союза»). Компанию им составили Дмитрий Ендальцев («Стиляги»), Анастасия Уколова («Громкая связь»), Ольга Прокофьева («Моя прекрасная няня») и Камиль Ларин («О чем говорят мужчины»). Продюсером фильма выступил Василий Ровенский, известный работами над франшизой «Большое путешествие» и мультфильмом «Коты Эрмитажа». Лирическое настроение и атмосферу городской романтики в фильме подчеркнет саундтрек «Это по любви» группы Мумий Тролль.