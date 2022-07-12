Победитель шоу «Танцуй» Алексанр Могилев стал участником проекта «Идеалогика»

На этой неделе вышла новая серия интернет-шоу «Идеалогика», основная цель которого — рассказать молодым людям о работе в креативной индустрии, о творческих профессиях и о том, как реализовать себя в них. На этот раз эпизод посвящен танцам!

Четвертый выпуск рассказывает о тех, кому не нужны слова, чтобы общаться с миром. Они делают это с помощью языка тела — танца. Участниками стали победитель шоу «Танцуй», хореограф проекта «Танцы» на ТНТ, основатель школы танца «ЭТО» Александр Могилев и куратор всероссийского фестиваля «Таврида Арт», хореограф-постановщик Марта Августинович.

«Не так часто про меня снимают передачи. Спасибо ребятам, что дают возможность делиться и рассказывать про такую непопулярную профессию, как хореограф. Я безумно рад и благодарен за предложение принять участие в интервью. Уверен, что именно благодаря таким проектам о современном танце узнает больше людей» — рассказывает участник третьей серии Александр Могилев.

Каждый эпизод — это интервью с участниками, а также подробный рассказ об их проектах. «Идеалогика» показывает, как работают творческие люди, что их вдохновляет, какими приемами они пользуются. А также демонстрирует, как идеи воплощаются в реальность: от заметки в телефоне, созданной в метро, до тренинга в компании единомышленников и создания успешного проекта. Напомним, что же вышло 4 эпизода проекта, первые три рассказали о профессии гримера, иллюстратора и поэта.

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