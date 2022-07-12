Фестиваль Dancehelpfest в третий раз состоится в московском культурном центре «Вдохновение»

В культурном центре «Вдохновение» московского района Ясенево состоится третий фестиваль современной хореографии Dancehelpfest. Фестиваль создан командой Елены Панасенко, руководителя образовательного портала https://dancehelp.ru.

Девиз Елены Панасенко «Регионы учат регионы» как нельзя лучше формулирует горизонтальную структуру проектов Dancehelp: важной составляющей мероприятия является образовательная программа.

На фестивале будут преподавать хореографы Лика Шевченко (Москва), Ольга Горобчук (Омск), Александра Иванова (Смоленск), Наталья Пономарева (Новосибирск), Виктория Савиных (Киров), Александра Рудик (Москва), Виктория Арчая (Воронеж, Москва), Дарья Сергиенко (Подольск), исследователь танца Мария Дудина (Санкт-Петербург) и еще целый ряд профессионалов. Посетившие мастер-классы участники фестиваля смогут получить дипломы установленного образца о повышении квалификации.

220 хореографов станут участниками научно-практической конференции «Танец в России: взгляд в будущее» (14 июля, начало в 10.00).

15 июля состоится показ фильма Solo Ольги Панкратовой. Фильм успешно прошел в ограниченном показе на тематических площадках. Шесть историй о мечте завоевать сцену рассказаны языком танца разных жанров: балет, поул дэнс, контемпорари, вог, крамп, хип-хоп.

В рамках вечерней программы будут показаны спектакли Ирины Брежневой (Киров), Ксении Михеевой (Санкт-Петербург), Александры Рудик (Москва), Дарьи Сергиенко (Подольск), Ксении Малининой (Пермь), Софьи Валиуллиной (Челябинск), «Two me dance company» (Омск), Виктории Арчая (Воронеж, Москва). Для Dancehelpfest было важно в программе 2022 года представить молодые региональные перспективные коллективы, которые были отобраны Еленой Панасенко на российских фестивалях современного танца разного уровня и которые еще не были показаны в Москве.

Во время фестиваля в фойе культурного центра «Вдохновение» экспонируется выставка «Artists» фотографа Вадима Штэйна. Среди героев выставки — артисты «Балета Москва», снятые на сцене и вне сцены, в выразительных городских локациях. Фотографии сопровождаются аудиоисториями о становлении в профессии и рассказами артистов о себе.

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