Почему светодиодное освещение стало популярным выбором для кабинета

Правильно подобранное освещение для кабинета способно не просто эффективно выполнять свою работу, но и настраивать сотрудников на продуктивный рабочий лад. Свет, который мешает глазам, слишком ярко светит или, наоборот тускло, не позволяет сосредоточиться.

В современных кабинетах делают все для эффективной работы. Обращают внимание на интерьер, мебель. Если здесь больше ведется работа с печатной документацией, то используют дополнительные источники света. Важно при установке освещения учитывать расположение компьютера, нет ли бликов на мониторе. Поговорим о том, как светодиоды решают проблему освещения офисов и кабинетов.

Преимущества светодиодного освещения для кабинетов

Традиционные источники света такие как лампы накаливания или люминесцентные приборы, постепенно заменяются современными светодиодами. В чем их плюсы?

Энергоэффективность. Потребляя минимальное количество электроэнергии, светодиод выдает максимальное количество света. Он не нагревается, и всю энергию, которую получает выдает только лучами. Долговечность. Качественные светодиодные светильники способны проработать до 50 000 часов. Они не требуют частой замены. Достаточно установить их один раз и спокойно пользоваться в течение нескольких лет.



Простота в уходе и обслуживании, легкость монтажа светильника.

Мягкий, равномерный естественный свет, отсутствие мерцания для глаз.

Абсолютно бесшумная работа.

Минимальное потребление мощности светодиода не вызывает риска пожарной опасности от перегрева проводов.

Нет вреда для экологии. В конструкции LED-светильника отсутствуют вредные примеси или газы. Утилизировать такой прибор можно наравне с любым бытовым мусором.

Создание комфортной рабочей среды

Почему светодиоды считаются комфортным освещением? Главные его отличия от аналогов в том, что светильник работает бесшумно. Человек в кабинете может спокойно сосредоточиться на основных задачах и не отвлекаться на гул от ламп.

Также светодиоды имеют разную цветовую температуру. Подбирая освещение для кабинета, можно остановиться на теплом дневном свете с температурой до 3000К. Его чаще используют там, где в основном ведется работа с компьютером. Такой свет не отвлекает от монитора, но читать документацию при нем будет некомфортно.

Светильники с температурой от 4000К до 4500К создают нейтральный дневной свет. Он максимально передает цвета, но не считается слишком ярким. Подходит для холлов или кабинетов-переговорных.

Приборы с температурой до 6500К создают холодный белый свет, который быстро утомляет. Его редко используют для кабинетов.

Свет от светодиодов не искажает пространство. Он подается равномерно без мерцания, что способствует комфортной рабочей атмосфере.

К тому же, LED-светильники — это экономически выгодное решение. Они потребляют мало электроэнергии и окупают себя в ближайший год. Сокращаются затраты на обслуживание и замену освещения.

Заключение

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