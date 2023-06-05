Всё, что нужно знать о дизайнерских окнах

Дизайнерские окна – не только функциональный элемент, но и важный акцент в интерьере. Они могут сделать помещение более светлым, просторным и современным. При их выборе необходимо учитывать не только эстетический вид, но и функциональность.

Фактура, цвет, фурнитура, формы, конфигурация

Фактура – это поверхность материала. Она может быть гладкой или иметь текстуру, например, деревянные окна могут иметь рубленую поверхность или имитировать натуральную текстуру древесины.

Цвет – это один из самых важных аспектов при выборе оконного дизайна. Он должен соответствовать интерьеру и фасаду здания. Дизайнерские окна отличаются от обычных широкой палитрой, причем нетрадиционные расцветки используются при оформлении не только рам, но стекол – их можно сделать витражными или тонированными в любой оттенок. Сейчас очень популярны черный и серый. При выборе цвета окон необходимо учитывать их влияние на освещение помещения и сочетание с другими элементами интерьера.

Фурнитура – это механизмы для открывания и закрывания оконных конструкций. Элементы могут быть выполнены в различных стилях и цветах (белый, черный, бронзовый). Важно, чтобы фурнитура соответствовала стилю дизайна окон и подчеркивала их эстетическую привлекательность.

Форма – главный элемент визуальной привлекательности оконного дизайна. Дизайнерские окна можно разделить на:

прямоугольные,

круглые,

овальные,

треугольные,

трапецевидные.

Они могут быть комбинированными, например, иметь овальную форму с прямоугольным дополнением сбоку. Выбор формы зависит от размера помещения и его функциональности.

Конфигурация – количество открывающихся частей. Окно может быть:

одностворчатое (с одной створкой),

двустворчатое (с двумя створками),

многостворчатое (с несколькими створками).

Подбор конфигурации включать в себя выбор типа стеклопакетов, уровня звукоизоляции, вентиляции и пылезащитное покрытие. Важно подобрать такую конфигурацию, которая создаст уютную атмосферу в помещении. Компания-изготовитель может предложить различные варианты и помочь с выбором оптимального решения.

Как подобрать в коттедж или квартиру

Когда дело доходит до выбора дизайнерских окон для дома, необходимо учитывать множество факторов. Важно подобрать изделия в соответствии с архитектурой здания, стилем интерьера и функциональностью помещения.

Если у вас коттедж или загородный дом, можно использовать более экспериментальные решения: например, большие панорамные окна, которые позволят максимально использовать естественный свет и обзор на природу. Важно учитывать климатические условия и выбирать стекла с высокой теплоизоляцией.

Для квартиры лучше подобрать более компактные окна, но также нужно учитывать функциональность помещения. Если это спальня или гостиная, можно выбирать модели с более темным стеклом для создания комфортной атмосферы. Для кухни или ванной лучше выбирать модели с возможностью проветривания.

Не менее важным фактором является материал рамы: пластик хорошо подходят для квартир на верхних этажах, а для коттеджей лучше выбирать дерево или алюминий. Важно учитывать бюджет и выбирать окна, которые сочетают в себе соответствующее качество и цену.

Дизайнер-консультант по окнам – это специалист, который помогает выбрать идеальные конструкции и оформить оконную зону в соответствии с потребностями и вкусом. Он консультирует по разным вопросам: от выбора материала и формы до цветовой гаммы и декоративных элементов. Дизайнер-консультант по окнам является специалистом в области архитектуры и дизайна интерьера. Он обладает знаниями о технических характеристиках окон, их преимуществах и недостатках, правилах и требованиях для установки оконных конструкций.

Кстати, компания «Сателс» первая из многочисленных фирм оконного бизнес взяла в штат дизайнера-консультанта, оказывающего помощь в подборе окон, цветовой гаммы, формы, фурнитуры и многих других сложных вещей, влиящих на стоимость покупки.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.