Какие масштабные киберспортивные турниры пройдут в ближайшие месяцы?

Киберспорт как отдельная дисциплина набирает популярность с каждым днем. Любители виртуального спорта со всего мира следят за турнирами по футболу, баскетболу, хоккею, MMA и множеству других дисциплин. Однако реальный спорт профессионалов продолжает оставаться наиболее популярным среди бетторов. Специально для них портал Bookmaker Ratings регулярно готовит прогнозы на бои от спортсменов. Здесь также можно найти аналитику матчей топовых футбольных чемпионатов, НБА, НХЛ, КХЛ и множество других лиг.

League of Legends Mid-Season Invitational

League of Legends

Лондон, Англия, 2-21 мая

Международный турнир по League of Legends от Riot Games впервые с 2018 года вернется в Европу и пройдет в Лондоне. В этом году турнир будет выглядеть немного иначе, чем в предыдущие годы. Участников ожидает большое количество команд и стадией плей-ин. В соревнованиях примут участие 13 команд, включая весенних чемпионов из всех девяти регионов LoL esports и по одной команде из Северной Америки, Европы, Китая и Кореи.

Blast Paris Major

CS:GO

Париж, Франция, 8-21 мая

Обычно каждый год проводится два мейджора по CS:GO, и первый из них в 2023 году пройдет в Париже. Призовой фонд в 1,25 млн долларов – крупнейший для всех турниров по CS:GO в 2023 год. Французская команда Team Vitality получит огромную поддержку родных трибун и должна стать претендентом после победы во второй ESL Pro League 2022 года. После IEM Katowice мы получим более полное представление обо всех претендентах, а такие команды, как FaZe Clan, Natus Vincere, Heroic, Outsiders, G2 Esports и Team Liquid, вероятно, будут участвовать в турнире среди 24-х команд. Отборочные соревнования начнутся в апреле.

CDL Major 5

Call of Duty

Торонто, Канада, 25-28 мая

Торонто ранее уже принимал у себя мэйджор Call of Duty League в июне 2022 года. Единственная канадская команда CDL имеет активную фанатскую базу, что позволило ей стать одной из сильнейших в лиге. Именно она является главным фаворитом предстоящих соревнований.

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