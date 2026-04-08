1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Артисты, которые вдохновляют

By editor
116
Сервис «КИОН Музыка» проанализировал число любимых пользователями артистов, выбираемых во время процедуры онбординга, и узнал, какие популярные исполнители вдохновляют россиян на прослушивание музыки. Рейтинг за последние шесть месяцев возглавил Михаил Круг. Следом – Баста и «Король и Шут». Совершеннолетняя аудитория до 44 лет интересуется хип-хопом, более возрастая (от 45 лет) – увлечена шансоном. Пользователи старше 55 лет имеют самый нестандартный музыкальный вкус. В список их музыкальных референсов вошли Михаил Круг, Frank Sinatra и Сергей Трофимов.

Для быстрой демонстрации преимуществ технологичного сервиса новому пользователю внедряется процесс онбординга, который сокращает период адаптации человека в неизвестной digital-среде. Так, «КИОН Музыка» в рамках этого этапа предлагает пришедшей аудитории выбрать артистов, чье творчество им нравится больше всего. Эти предпочтения помогут в настраивании алгоритмов подбора релевантных треков. В связи с этим стриминг выяснил, какие исполнители вдохновляют публику слушать музыку.

За последние полгода наиболее часто выбираемым артистом стал Михаил Круг – один из самых авторитетных представителей отечественного шансона. За ним – не менее уважаемая фигура российской сцены рэпер Баста или Василий Вакуленко. Бронза досталась панк-группе «Король и Шут», записавшей хит «Кукла колдуна». Также вошли в топ-5 Султан Лагучев и коллектив Imagine Dragons. Шестое место у немецкой культовой группы Rammstein. За ней идет царица ANNA ASTI. Восьмая строчку рейтинга отошла к панкам из «Сектора Газа». Закрывают список лидеров покорители дискотек «Руки Вверх!» и легендарные рокеры Linkin Park.

Касательно возрастной периодизации выбора, то более юная категория публики (от 18 до 44 лет) отдает предпочтение рэпу во главе с Бастой. Шансон – фаворит зрелой аудитории (от 45 лет), проголосовавших за Михаила Круга. В целом чарты популярных артистов при онбординге отоносительно возрастных групп схожи с общим списком, однако выделяется группа старше 55 лет. Ее вкус сформировали: Михаил Круг, Frank Sinatra, Сергей Трофимов, «Король и Шут» и Баста.

Топ-5 самых востребованных артистов у мужчин при онбординге:

Топ-5 самых востребованных артистов у женщин при онбординге:

  • Баста;
  • Михаил Круг;
  • ANNA ASTI;
  • «Король и Шут»;
  • Султан Лагучев.
