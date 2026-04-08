Артисты, которые вдохновляют

Сервис «КИОН Музыка» проанализировал число любимых пользователями артистов, выбираемых во время процедуры онбординга, и узнал, какие популярные исполнители вдохновляют россиян на прослушивание музыки. Рейтинг за последние шесть месяцев возглавил Михаил Круг. Следом – Баста и «Король и Шут». Совершеннолетняя аудитория до 44 лет интересуется хип-хопом, более возрастая (от 45 лет) – увлечена шансоном. Пользователи старше 55 лет имеют самый нестандартный музыкальный вкус. В список их музыкальных референсов вошли Михаил Круг, Frank Sinatra и Сергей Трофимов.

Для быстрой демонстрации преимуществ технологичного сервиса новому пользователю внедряется процесс онбординга, который сокращает период адаптации человека в неизвестной digital-среде. Так, «КИОН Музыка» в рамках этого этапа предлагает пришедшей аудитории выбрать артистов, чье творчество им нравится больше всего. Эти предпочтения помогут в настраивании алгоритмов подбора релевантных треков. В связи с этим стриминг выяснил, какие исполнители вдохновляют публику слушать музыку.

За последние полгода наиболее часто выбираемым артистом стал Михаил Круг – один из самых авторитетных представителей отечественного шансона. За ним – не менее уважаемая фигура российской сцены рэпер Баста или Василий Вакуленко. Бронза досталась панк-группе «Король и Шут», записавшей хит «Кукла колдуна». Также вошли в топ-5 Султан Лагучев и коллектив Imagine Dragons. Шестое место у немецкой культовой группы Rammstein. За ней идет царица ANNA ASTI. Восьмая строчку рейтинга отошла к панкам из «Сектора Газа». Закрывают список лидеров покорители дискотек «Руки Вверх!» и легендарные рокеры Linkin Park.

Касательно возрастной периодизации выбора, то более юная категория публики (от 18 до 44 лет) отдает предпочтение рэпу во главе с Бастой. Шансон – фаворит зрелой аудитории (от 45 лет), проголосовавших за Михаила Круга. В целом чарты популярных артистов при онбординге отоносительно возрастных групп схожи с общим списком, однако выделяется группа старше 55 лет. Ее вкус сформировали: Михаил Круг, Frank Sinatra, Сергей Трофимов, «Король и Шут» и Баста.

Топ-5 самых востребованных артистов у мужчин при онбординге:

Михаил Круг;

Баста;

«Король и Шут»;

Rammstein;

«Сектор Газа».

Топ-5 самых востребованных артистов у женщин при онбординге: