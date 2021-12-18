Подведены итоги фестиваля-конкурса «Красная гвоздика – юные таланты»

12 декабря 2021 года в Колонном зале Дома Союзов прошёл гала-концерт музыкального Фестиваля-Конкурса «Красная гвоздика – юные таланты». Участие в нём приняли исполнители со всей России в возрасте от 7 до 18 лет.

Лауреаты фестиваля, студия эстрадного пения «Супер-пупер» из города Старый Оскол (рук. Ольга Верзилина)

По результатам трёх этапов конкурсных прослушиваний Лауреатами I степени Фестиваля-конкурса «Красная гвоздика – юные таланты» стали:

Номинация «Сольный исполнитель» в младшей возрастной категории:

Анна Соловьёва (г. Курск) с песней «Цвети Земля моя» (музыка Павла Ермишева, стихи Михаила Суворова)

Номинация «Сольный исполнитель» в средней возрастной категории:

Полина Пономарёва (г. Подольск) с песней «Скажите, лебеди» (музыка Валентина Левашова, стихи Михаила Михалкова и Натальи Кончаловской).

Номинация «Сольный исполнитель» в старшей возрастной категории:

Алина Касымова (г. Екатеринбург) с песней «У Вечного огня» (музыка Севака Кагоняна, стихи Павла Гавриленкова).

Номинация «Вокальный коллектив» в средней возрастной категории:

Дуэт Дмитрий Ядыкин и Полина Пономарёва (г. Подольск) с песней «Представь себе» (музыка Евгения Крылатова, слова Леонида Дербенёва).

Номинация «Вокальный коллектив» в старшей возрастной категории:

Образцовый самодеятельный коллектив вокальная студия «Супер пупер» (г. Старый Оскол) с песней «На Мамаевом кургане тишина» (музыка Александры Пахмутовой, слова Виктора Бокова).

Лауреатов Фестиваля награждали ведущие деятели культуры и искусства Российской Федерации, в частности, советский и российский музыкант, композитор, общественный деятель и руководитель проекта «Международный фестиваль-конкурс «Красная Гвоздика» Андрей Батурин; народный артист России, композитор, заслуженный артист России, председатель жюри «Международный фестиваль-конкурс «Красная Гвоздика» Олег Иванов; заслуженный артист России, советский и российский поэт-песенник, певец Симон Осиашвили; народный артист России продюсер и артист Федор Добронравов; композитор, певец, заслуженный работник культуры Республика Ингушетия Александр Чередниченко.

Среди целей и задач конкурса: сохранение и развитие лучших традиций отечественного музыкального искусства; популяризация патриотической и гражданской тематики, выраженной в песнях; содействие повышению интереса к классике отечественной песенной культуре; выявление и поддержка талантливых коллективов, авторов и исполнителей.

Учредителями Международного Фестиваля-Конкурса «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА-ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» являются: Благотворительный фонд содействия культуре и спорту «ЮнОлимп», Евразийский Совет композиторов и музыкальных деятелей и Автономная некоммерческая организация «Бюро пропаганды, поддержки и развития музыкальной культуры». Генеральным партнером конкурса в 2021 году стало ООО «ЗВЕЗДА МЕДИА»..

Фото – страница Центра культурного творчества «Молодёжный» в ВК

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