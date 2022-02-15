В 2021 году Главгосэкспертиза рассмотрела 246 проектов по объектам науки и культуры

Питомник для кабарги, императорский университет, арт-резиденция «Таврида», Музей современной истории России, МГУ и фильмохранилище Госфильмофонда: в 2021 году Главгосэкспертиза России выдала 217 положительных и 29 отрицательных заключений по итогам государственной экспертизы проектов строительства, реконструкции и реставрации объектов культуры, науки и просвещения.

Заявители, в том числе организации, подведомственные Минобрнауки, предварительно сообщили о планах в 2022 году направить на рассмотрение в Главгосэкспертизу 99 объектов. Чтобы обсудить, как эксперты могут помочь в их реализации уже сейчас, на предпроектной стадии, Управление сопровождения проектов проводит установочные встречи с проектировщиками и заказчиками. В этом году проведут более 30 подобных совещаний с представителями российских вузов, ведь именно на их долю приходится основной объем рассматриваемых проектов в сфере науки и просвещения.

Например, продолжаются работы в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова: в 2021 году эксперты рассматривали решения по капремонту с элементами реставрации главного здания МГУ, отдельно фойе, аудиторий, столовых и общежития, капремонту 2-го учебного корпуса, зданий Биологического факультета, Медицинского образовательного центра и других объектов вуза.

Также были выданы положительные заключения по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на приспособление здания Российского Государственного университета имени А.Н. Косыгина, где планируется открыть «Национальный центр дизайна и костюма», на капитальный ремонт двух корпусов Российской академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, один из которых — Дом Юшкова 1793 года постройки – является памятником архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения. В Томске по проекту, рассмотренному Главгосэкспертизой России, выполнят капитальный ремонт корпуса еще одного выявленного объекта культурного наследия — Томского Императорского Университета — одиннадцатого из двенадцати Императорских университетов Российской империи, сегодня — Томского государственного университета.

Для Института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН отреставрируют корпус Александровской гимназии в Ялте и построят Научно-технологический центр селекции, питомниководства винограда и виноделия. Документацию по этому проекту также рассматривала Главгосэкспертиза, как и решения по проектированию и строительству питомника для разведения и содержания кабарги (мускусный олень, отряд парнокопытных) в условиях естественной среды обитания на базе филиала «Алтайский» Научного центра биомедицинских технологий ФМБА.

Среди наиболее крупных объектов культуры, которые Главгосэкспертиза России рассматривала в прошлом году, можно выделить реконструкцию музейно-выставочного комплекса Государственного центрального музея современной истории России, капитальный ремонт с техническим перевооружением систем механизации Большой и Малой сцен Государственного академического Малого театра России, строительство объектов культурно-образовательных кластеров в Калининграде, Севастополе, Кемерово и Владивостоке, образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида» в Судаке.

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