Художники борются за 1 млн рублей в новом шоу на PREMIER

Совсем недавно стартовали съемки нового реалити-шоу «Художники». В этом проекте принимают участие 13 художников со всей России, они поборются за 1 миллион рублей и возможность сделать персональную выставку. Проект выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Ведущим шоу стал Тимур Родригез, в жюри — Федор Павлов-Андреевич, Гоша Острецов и др. Среди гостей культурного реалити появится музыкант Рома Зверь, дизайнер Леонид Алексеев и другие звезды. Съемки шоу проходят на московском заводе «Кристалл».

«Художники» — уникальное культурное реалити-шоу, в котором 13 художников со всей страны должны показать свой талант и за время конкурса создать несколько полноценных работ в собственном стиле. Все участники будут бороться за приз — 1 миллион рублей и возможность провести персональную выставку. Шоу станет не только развлекательным, но и просветительским: в каждом выпуске зрителям расскажут историю различных художественных направлений, познакомят с выдающимися представителями разных жанров. Сами участники и приглашенные эксперты поделятся секретами своего мастерства.

Художники будут создавать уникальные произведения в соответствии с заданиями каждого выпуска. Профессиональное жюри по итогам даст экспертную оценку работам. Участники, показавшие худшие результаты, покинут шоу.

Шаг за шагом зритель сможет наблюдать за созданием художественных произведений и формированием задумок авторов — шоу покажет ему «закулисье» работы художников. Это поможет научиться смотреть на искусство профессионально. Возможно, к концу сезона каждый сможет ответить для себя на вопрос: «Почему же искусство стоит миллионы долларов?».

В реалити художникам предстоит писать не просто картины в соответствии с заданием, им придется заглянуть внутрь себя, встретиться со своими страхами, сомнениями, бросить себе не только творческий, но и личный вызов!

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