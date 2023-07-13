Подведены итоги проекта «Инклюзия в действии. Доступно всем» фонда «Гольфстрим»

Проект «Инклюзия в действии. Доступно всем» реализуется в четырех регионах Российской Федерации: Калуге, Владикавказе, Владимире и Московской области с 1 августа 2022 года и поддерживается благотворительным фондом «Абсолют-Помощь». Результат проекта – социализация и бесконфликтная интеграция подростков и молодых взрослых с ОВЗ в социум, помощь семьям, воспитывающим ребенка с ОВЗ без страха взаимодействовать с обществом, чувствовать себя уверенными в любых ситуациях.

Реализуя проект «Инклюзия в действии. Доступно всем» благотворительный фонд «Гольфстрим» участвует в достижении Национальных целей развития - Сохранение населения, здоровье и благополучие людей, Возможности для самореализации и развития талантов и Комфортная и безопасная среда для жизни, а также Цели устойчивого развития ООН №3 – обеспечение здорового образа жизни и содействия благополучия для всех в любом возрасте, №10 - Сокращение неравенства.

За первый год реализации проекта достигнуты следующие результаты:

Подопечными фонда «Гольфстрим» в Калуге стали 27 подростков с особыми потребностями, во Владикавказе – 25, в Владимире – 30 и в Московской области – 21.

Фонд «Гольфстрим» создал оптимальные условия для развития детей с особыми потребностями и поддержки их родителей.

Опрос среди законных представителей подростков и молодых взрослых с ОВЗ в регионах: Калуга, Владикавказ, Владимир и Московская область показал, что:

74% полностью удовлетворены полученными на тренингах знаниями;

65% абсолютно удовлетворены степенью проработки основных проблем на тренингах;

80% полностью удовлетворены, уровнем психологической поддержки на тренингах со стороны специалистов.

«Я получила ответы на многие свои вопросы и напрямую спрошенные и опосредованно, в процессе рассказов других участников нашего психологического сообщества, задавая вопрос: А как это про меня? Как ни странно, у меня нет сегодня грусти, что уходим на каникулы, я наоборот, будто пробудилась. Наметили цели работы над собой и сегодня же за работу. Я смогу. Уверенность в положительном исходе имеется!» - участница Ольга Е., г. Калуга.

В целом, специалисты фонда отмечают, что законные представители довольны программой тренингов, реализуемой БФ «Гольфстрим» в рамках проекта.

Благодаря участию в проекте «Инклюзия в действии. Доступно всем» у подростков с ОВЗ вырабатываются четкие представление как взаимодействовать друг с другом и с другими людьми, как просить помощи и поддерживать опрятность, самостоятельно передвигаться по городу и посещать учреждения культуры, а также действовать в разных обстоятельствах и реагировать в непредвиденных ситуациях. Знания, полученные ребятами, позволяют им быть более самостоятельными и уверенными, снижают уровень тревожности и стресса, помогают им социализироваться.

В четырех регионах проект реализуют:

Калуга - Калужская региональная общественная организация в поддержку детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и инвалидов с детства «Город надежды»;

Владикавказ - АНО поддержки и реализации социальных инициатив «АРКТУР»;

Владимир - МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр»;

Московская область - Московский областной благотворительный общественный фонд помощи людям с аутизмом и другими ментальными нарушениями «Шаг в Инклюзию» (МОО БФ «Шаг в Инклюзию»).

За прошедший год благотворительный фонд «Гольфстрим» обучил 93 специалиста и провел более 580 индивидуальных консультаций специалистов, организовывал 6 просветительских и обучающих встреч, в которых приняло участие более 400 человек, разработал и распространил методические материалы по внедрению программы с доказанной эффективностью «Подростковый клуб».

Анализируя работу специалистов в регионах выявлено, что в г. Владимир есть необходимость в развитии уверенности в специалистах. На вопрос: «Пожалуйста, оцените вашу готовность самостоятельно (без поддержки специалистов БФ «Гольфстрим») продолжать проведение социально-психологических тренингов с детьми с ОВЗ и членами их семей» 25% ответили, что не готовы, 75% ответили, что готовы.

В Калуге также необходимо продолжить работу со специалистами в сторону повышения уверенности.

А специалисты Московской области и Владикавказа чувствуют себя уверенно, реализуя разные форматы в рабочей деятельности и готовы продолжать работать самостоятельно.

Промежуточные результаты мониторинга показывают положительную тенденцию работы с подростками с ОВЗ, их родителями и валидность методики «Подростковый клуб» вне зависимости от региональных особенностей.

Проект «Инклюзия в действии. Доступно всем» реализуется с 1 августа 2022 года и рассчитан на 2 года, поддержан благотворительным фондом «Абсолют-Помощь».

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