В Тарусе открывается выставка живописных и графических работ художника Евгения Спасского «Лики музыки»

Выставка живописных и графических работ художника Евгения Спасского «Лики музыки» открывается 15 июля 2023 г. в 15-00 в Доме творчества МСХ (Московского союза художников) по адресу: Таруса, ул. Комсомольская, 25. Выставка проводится в рамках XXXI Музыкально-художественного фестиваля Фонда Святослава Рихтера и продлится до 29 июля 2023 года.

Евгений Дмитриевич Спасский (1900-1985) — график, живописец, театральный художник, монументалист, иконописец. На примете его творчества прослеживается развитие идей футуризма и символизма в живописи середины и второй половины XX века. Художник — брат ленинградского поэта и писателя Сергея Спасского, друг Давида Бурлюка, Велимира Хлебникова, Андрея Белого, Михаила Чехова, Бориса Пастернака, Василия Яна.

Музыка всегда оказывала огромное влияние на творчество многих известных живописцев. С ней связана судьба многих и многих мастеров живописи. Свою роль сыграла музыка и в творчестве Евгения Дмитриевича. Художник оставил нам галерею портретов-образов великих композиторов. Одни из них – всемирно известные личности, имена других знакомы лишь профессионалам.

Многие из композиторов, портреты которых написал Евгений Спасский, стояли у основания национальных музыкальных направлений. Так И.В. Моцарт страстно желал создать национальную немецкую оперу, норвежский скрипач и виртуозный исполнитель Уле Борнеманн Булль (портрет написан Спасским в 1984 г.) стоял у истоков Норвежского театра в Бергене, Джованни Баттиста Мартини, итальянский композитор, педагог, музыковед, певец, скрипач, клавесинист, более известный как «падре Мартини», почти всю Европу учил музыке. Евгений Спасский запечатлел этих композиторов в том высшем состоянии сознания, когда, проходя через глубокую тишину, композитор слышит музыку.

За свою долгую жизнь мастер прошёл сложную эволюцию от авангарда до экспериментов в области религиозно-мистической живописи. Спасский один из немногих в советское время обратился к Евангельскому тексту. Часть выставки посвящена этой теме, почти все музыканты, портреты которых написаны Спасский, обращались в своих произведениях к библейским и евангельским сюжетам и молитвенным песнопениям.

Один из разделов выставки посвящен духовному поиску творческой личности — художника или музыканта.

Завершает выставку цикл работ, написанных в Тарусе – прекрасном «русском Барбизоне», который ценили многие художники, музыканты, писатели. Тарусская серия была начата в 1927 году в период творческого кризиса, и катарсис, пережитый в Тарусе, стал точкой отсчета нового жизненного и художественного пути художника.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.