Поэму «Сталинград» маршала Еременко передадут в дар Музею Победы

Поэму «Сталинград» маршала Еременко передадут в дар Музею Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы состоится торжественная передача в дар уникального репринтного издания поэмы «Сталинград», написанной выдающимся военачальником, Маршалом Советского Союза Андреем Ивановичем Еременко. Мероприятие, приуроченное ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, пройдет в Зале Славы музея на Поклонной горе.

«Андрея Ерёменко называют «Сталинградским маршалом». Из всех советских генералов он один из немногих военачальников, кто командовал фронтом почти с самого начала Сталинградской битвы — с августа по 31 декабря 1942 года», — подчеркнули в Музее Победы.

В торжественной церемонии в Музее Победы примут участие дочь и внуки легендарного командарма — Татьяна Андреевна Ерёменко, Марта Болотовна Еременко, Алексей Владимирович Еременко, а также заместитель генерального директора Госфильмофонда Диана Каримовна Маштакеева, советник генерального директора Госфильмофонда Римма Максимовна Моисеева, советник главного редактора АО «Красная Звезда» Александр Васильевич Запорожченко, дочь Маршала Советского Союза И.С. Конева, председатель Фонда памяти полководцев Победы Наталья Ивановна Конева.

«Поэма «Сталинград» — это книга о великой битве на Волге. Она была написана весной 1943 года, когда после Сталинграда маршала направили в Грузию лечиться в санатории. Там он всего за несколько дней написал 150 страниц. Рукопись десятки лет лежала в архиве», — отметили организаторы.

Это история в стихах о подвиге солдат и командиров Красной армии, победивших в Сталинградской битве, о тех, кто сражался и погибал ради будущих поколений. Поэма помогает понять и оценить величие и историческое значение Сталинградской битвы. Репринтное издание поэмы «Сталинград» выпустил Госфильмофонд. Рукопись автора была дополнена архивными киноматериалами из коллекции Госфильмофонда России. Экспертное сопровождение издания осуществляли специалисты Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации.

