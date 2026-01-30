Оплата публикаций

В Доме-музее А.П. Чехова открылась выставка «Горький и Чехов: сцены из жизни»

Максим Горький и Антон Чехов
Фото: пресс-служба Дома-музея А.П. Чехова

Оба – современники, оба – драматурги для только что созданного Московского Художественного театра. Их связывает переписка, у них общие друзья и знакомые. Лев Толстой, Владимир Короленко, Владимир Немирович-Данченко, Константин Станиславский, Владимир Гиляровский были знакомы и Чехову, и Горькому. Конечно, необходимо обратиться и к мыслям, чувствам, речам героев их пьес. Там немало общего.

Данная выставка-пьеса интересна не только своей драматургией. Выдержки из писем, мемуаристика, взгляд друг на друга, совместные фотографии присутствуют в камерном пространстве музея. Всё это присутствует – то были люди одного времени, учившиеся друг у друга. Отдельного слова заслуживает обращение к пьесам Антона Чехова и Максима Горького. Самой «чеховской» пьесой великого уроженца Нижнего Новгорода считается «Дачники», и совершенно обоснованно.

Параллели найдутся в «Мещанах» и «Трех сестрах», «Чайке» и на «На дне». Речи персонажей насколько глубоки, настолько и ироничны. Их можно совершенно по-разному читать, размышляя над днём сегодняшним. Оба драматурга современны по настоящее время. Герои Чехова и Горького точно так же как и мы мечтают о счастье, думают о судьбах одного человека и всего человечества, сокрушаются по поводу распада семьи и боятся будущего детей.

Марина АБРАМОВА

