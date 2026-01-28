Выставка Любови Белых «Родом из детства» открывается в Российское Академии художеств

Российская академия художеств представляет выставку произведений члена-корреспондента РАХ Любови Алексеевны Белых «Родом из детства», демонстрирующую работы разных лет, созданные в технике живописи и пастели.

Автор обозначает тему экспозиции цитатой известного французского писателя. Мотив детства стал главным в её творчестве — сюжеты из жизни и игры заполняют пространство картин. «Частое общение летом, на нашей семейной даче у Волги, с моими маленькими племянниками, явило результатом множество набросков и этюдов, сделанных с детей. Рядом с ними, мне вспоминалось и мое детство. В 2000 году я написала первую картину “Берег детства”, где изобразила двух мальчиков и их маленькую сестру на песчаном берегу реки. Этой работой я положила начало детской теме, которая не отпускает меня и по сей день», – отмечает художник.

Любовь Белых – представитель творческой династии. Она родилась в Костроме в 1961 году в семье живописцев Алексея Павловича и Надежды Александровны Белых. Получила фундаментальное академическое образование. Окончив Московскую среднюю художественную школу, поступила в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, где училась в монументальной мастерской действительного члена РАХ, профессора Андрея Андреевича Мыльникова. С 1987 по 1990 год стажировалась под руководством академиков РАХ Алексея Петровича и Сергея Петровича Ткачёвых в Творческой мастерской живописи Академии художеств СССР в Москве.

Мастерство, приобретенное за годы учебы, стало крепкой основой для работы. Она пишет не только маслом, но и владеет всеми видами графических техник, включая пастель, акварель, офорт. Тонко чувствуя цвет и тон, добивается максимальной глубины и выразительности изображения. Начало творческого пути автора пришлось на сложный период перестройки. Однако произведения, всегда узнаваемые по стилю и технике исполнения, неоднократно отмечались критиками, поощрялись дипломами и наградами на международных художественных фестивалях, воспроизводились в журналах по искусству.

Особое место в творчестве Любови Алексеевны занимает портрет. Этот жанр ей особенно близок и интересен, поскольку требует повышенного внимания к человеку, проникновения в его характер и состояние души. Во многих сюжетах её картин человек неотделим от природы — связан с ней едиными вибрациями, общим внутренним ритмом, и художник стремится донести это до зрителя. Весь опыт, полученный от портрета и пейзажа концентрируется в жанровых работах мастера, посвященных теме детства. Каждое полотно — мир первых впечатлений и чувств, наполненных нравственными переживаниями, когда хрупкость, незащищенность внешнего детского образа сплавляется с чистотой душевного мира, устремлённостью к идеалу.

Управление информации (пресс-служба) РАХ на основе статей Любови Белых и Елены Новиковой.