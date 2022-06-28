Meet For Charity и Odgers Berndtson Russia запустили личные «советы директоров» для лидеров индустрий

Крупнейший в России благотворительный аукцион Meet For Charity совместно с одной из ведущих компаний на рынке executive search и executive development — Odgers Berndtson Russia запустили новый формат встреч бизнес-лидеров из разных индустрий.

Цель проекта — создать уникальную профессиональную среду для нетворкинга, обмена опытом, ярких впечатлений и личностного роста участников.

Неопределенность и непростая экономическая ситуация, связанные с многочисленными ограничениями, требуют от лидеров разных отраслей принятия сложных решений для успешного продолжения работы компаний, бизнесов, развития карьеры. Meet For Charity и Odgers Berndtson Russia верят, что именно сейчас будут востребованы инструменты обмена живым опытом и поиска решений. Сообщество Meet For Charity станет ядром проекта, так как объединяет предпринимателей, топ-менеджеров, владельцев бизнеса на базе общих ценностей — неравнодушия, филантропии, желании сделать свой вклад в создании социальных изменений.

В рамках проекта будут организованы форум-группы — нестандартные «советы директоров», в которых топ-менеджеры, основатели и владельцы бизнеса, эксперты смогут получить ответы на вопросы из сфер бизнеса и карьеры, самореализации и даже личной жизни. Кроме того, спикеры смогут поделиться своим опытом с коллегами из других отраслей.

Модераторами форум-групп выступают специалисты из Odgers Berndtson Russia — сертифицированные коучи руководителей высшего звена UC Berkeley, Института управленческого коучинга Яна Ардуи, Института психодрамы коучинга и ролевого тренинга. Их основная задача — помочь участникам найти и запустить оптимальные изменения в себе и команде и позволить им быстрее достичь поставленных целей.

Каждая форум-группа состоит из 6-8 специалистов из различных сфер, которые раз в месяц и в формате нестандартного совета директоров обсуждают важные вопросы и события.

Встречи будут направлены на внутреннюю трансформацию, профессиональный рост и получение поддержки от других участников. У лидеров появится возможность посмотреть на свои рутинные задачи и проблемы через призму опыта людей из противоположных сфер и определить для себя новый вектор развития.

Соучредитель благотворительных аукционов Meet For Charity Алина Ковалева:

– Cегодня особенно важно общаться, делиться знаниями и помогать друг другу. Находясь в закрытой среде, крайне сложно увидеть новые бизнес-возможности и преодолеть вызовы. Мы очень верим в формат форумов — участники могут в открытой, доверительной обстановке, взаимодействуя с людьми со схожими ценностями и стремлениями, искать выходы из тех или иных ситуаций и строить новое будущее своих компаний. Каждый получает интеллектуальную и эмоциональную поддержку, лишенную коммерческого интереса и вызванную искренним желанием помочь в поиске верных решений.

Руководитель практики оценки и развития Odgers Berndtson Russia Алексей Сизов:

– Мы ежедневно общаемся с большим количеством руководителей из разных индустрий и видим, что в ситуации кризиса, в ситуации неопределённости лидерам необходима не только поддержка внутри своих компаний и команд, но и общение с другими управленцами с теми же сложностями и вызовами. Я уверен, что наша совместная инициатива с Meet For Charity не просто поможет каждому участнику справиться с чувством одиночества, которое часто испытывают высшие руководители, но и будет способствовать оздоровлению рынка и новым бизнес-решениям.

Средства от продажи участия в форум-группе будут переданы в Meet For Charity для дальнейшей помощи благотворительным фондам.

Для справки:

Meet For Charity — крупнейший в России благотворительный аукцион встреч с известными людьми, уникальных впечатлений, образовательных программ и путешествий. С момента старта аукциона в 2016 году на благотворительность было собрано уже более 200 млн рублей.

Odgers Berndtson Russia — одна из ведущих компаний на рынке Executive search и Executive development. Специализируется на поиске, развитии и оценке руководителей высшего звена и их команд. Присутствует на российском рынке с 2001 года.

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