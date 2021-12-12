В Италии завершился Фестиваль российского искусства «Россия–Италия. Сквозь века»

С 5 по 7 декабря 2021 года в Италии, в городах Рим и Тарквиния, прошел Фестиваль российского искусства «Россия–Италия. Сквозь века» в рамках федерального проекта «Культурная миссия в Италии». В области Лацио фестиваль проходил впервые. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, проект имел большой успех у местных жителей и наших соотечественников, проживающих за рубежом.
«Россия–Италия. Сквозь века» – многожанровый проект, который проходит с 2004 года. Его организаторы – Министерство культуры Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» при участии Посольства Российской Федерации в Итальянской Республике, Посольства Российской Федерации при Ватикане, Российского центра науки и культуры в Риме. Проект включен в программу официальных мероприятий Российско-Итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ.
В рамках фестиваля с большим успехом прошли концерты Патриаршего хора Храма Христа Спасителя в Храме Преображения Господня и Преподобного Антония Великого в Тарквинии и в Российском центре науки и культуры в Риме. В исполнении хора прозвучали произведения русской духовной музыки. На концертах присутствовали политическая и культурная элита Италии, представители Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви в Италии, а также наши соотечественники, проживающие за рубежом.
Татьяна Шумова, заслуженный деятель искусств РФ, кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»:
– В этом году нам удалось провести фестиваль параллельно с работой межправительственной комиссии России-Италии, и в одном из мероприятий мы приветствовали всех членов заседания этого замечательного института, который способствует эконмическому, культурному и межрелигиозному общению между нашими странами и делает его эффективнее. Мы несказанно рады, что наш проект в этом году состоялся, что продолжаются российско-итальянские культурные отношения. Гостьей нашей миссии стала и Алла Манилова, заместитель министра культуры РФ, статс-секретарь, которая как раз курирует направление, связанное с Россией-Италией, а также является членом межправительственной комиссии, которое с российской стороны возглавляет Денис Мантуров. Мы были рады приветствовать Аллу Юрьевну, она смогла лично убедиться в том, что федеральный проект «Россия–Италия. Сквозь века» успешно проводится все эти годы при содействии и непосредственно в рамках деятельности Министерства культуры Российской Федерации.
К нам присоединился и Форум-диалог по линии гражданских обществ. Мы приветствовали сопредседателей Форума господина Ферленги и Владимира Дмитриева с российско-итальянской стороны. Члены Форума-диалог принимали участие в мероприятиях этого года.
Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку мы чествовали Святую великомученицу Екатерину. Это тоже традиция нашего проекта. И всегда в этот период наш Храм русской православной церкви на Вилле Абамелек отмечает свой престольный праздник.
Одним словом, проект «Россия–Италия. Сквозь века» в этом году имел и высокое значение, и эффективно сработал, и доставил радость и удовольствие жителям Рима и Тарквинии, которым удалось побывать на мероприятиях нашего фестиваля.
В Российском центре науки и культуры в Риме состоялось открытие Выставки «Толстой и Достоевский: диалог на расстоянии» из собрания Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве, которая была передана в дар российскому центру для дальнейшего экспонирования. Выставка отправится в путешествие по регионам Италии и будет представлена в Вероне, Неаполе, Героне.
Прошел концерт молодых солистов в Театре на Вилле Абамелек – резиденции Чрезвычайного Полномочного Посла России в Италии. В программе прозвучали произведения русских и итальянских композиторов в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов: Ильи Хардикова (тенор), Галины Овчинниковой (сопрано) и Сергея Семёнова (фортепиано). Концерт стал заключительным аккордом программы мероприятий российско-итальянской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Со словами приветствия к гостям и участникам проекта обратились: Сергей Разов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Италии, Владимир Дмитриев, сопредседатель Российско-Итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ с российской стороны, Эрнесто Ферленги, сопредседатель Российско-Итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ с итальянской стороны, Татьяна Шумова, заслуженный деятель искусств РФ, кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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