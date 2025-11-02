Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUВ Москве обсудили роль кино в укреплении общего культурного пространства России и...

В Москве обсудили роль кино в укреплении общего культурного пространства России и стран СНГ

editor
By editor
43
москино
Фото: пресс-служба «ГПМ КИТ»

В «Кинопарке Москино» в рамках Международного фестиваля «Народы России и СНГ» прошла пленарная дискуссия, посвященная роли кинематографа в формировании единого культурного пространства между странами России и СНГ. В обсуждении приняли участие представители «Газпром-медиа Холдинга», в том числе заместитель генерального директора Борис Ханчалян, а также генеральные продюсеры кинокомпании 1-2-3 Production (входящей в ГПМ КИТ, являющейся частью «Газпром-Медиа Холдинга») Артем Михалков и Елена Торчинская.

Основными темами для обсуждения стали вопросы использования общего исторического наследия для создания кинофильмов, понятных всем, и необходимости совместного кинопроизводства для успешного выхода на международный рынок.

Борис Ханчалян подчеркнул, что совместное кинопроизводство является не только выгодной экономической моделью, но и важным инструментом для укрепления культурных связей, способствующим формированию новых творческих союзов, способных добиться международного признания.

Артем Михалков поделился опытом кинокомпании «1-2-3 Production» в области международных съемок, отметив, что культурное пространство – это, прежде всего, доверие, и его команда успешно строила такие «мосты доверия», работая над проектами с коллегами из разных стран.

Елена Торчинская анонсировала разработку нового военно-исторического сериала «Искра», подчеркнув его уникальность и масштаб, а также совместную работу над ним продюсеров, актеров и команд из стран СНГ.

В заключение сессии был подписан меморандум о сотрудничестве между кинокомпанией «1-2-3 Production» и киностудиями стран СНГ по совместному производству военно-исторической драмы «Искра».

Предыдущая статья
«Клип с искусственным интеллектом — в сто раз дешевле обычного»: режиссёр Дмитрий Бурлаков и Виктория Макарская рассказали о съёмках «Белых птиц»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru