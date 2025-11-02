В Москве обсудили роль кино в укреплении общего культурного пространства России и стран СНГ

В «Кинопарке Москино» в рамках Международного фестиваля «Народы России и СНГ» прошла пленарная дискуссия, посвященная роли кинематографа в формировании единого культурного пространства между странами России и СНГ. В обсуждении приняли участие представители «Газпром-медиа Холдинга», в том числе заместитель генерального директора Борис Ханчалян, а также генеральные продюсеры кинокомпании 1-2-3 Production (входящей в ГПМ КИТ, являющейся частью «Газпром-Медиа Холдинга») Артем Михалков и Елена Торчинская.

Основными темами для обсуждения стали вопросы использования общего исторического наследия для создания кинофильмов, понятных всем, и необходимости совместного кинопроизводства для успешного выхода на международный рынок.

Борис Ханчалян подчеркнул, что совместное кинопроизводство является не только выгодной экономической моделью, но и важным инструментом для укрепления культурных связей, способствующим формированию новых творческих союзов, способных добиться международного признания.

Артем Михалков поделился опытом кинокомпании «1-2-3 Production» в области международных съемок, отметив, что культурное пространство – это, прежде всего, доверие, и его команда успешно строила такие «мосты доверия», работая над проектами с коллегами из разных стран.

Елена Торчинская анонсировала разработку нового военно-исторического сериала «Искра», подчеркнув его уникальность и масштаб, а также совместную работу над ним продюсеров, актеров и команд из стран СНГ.

В заключение сессии был подписан меморандум о сотрудничестве между кинокомпанией «1-2-3 Production» и киностудиями стран СНГ по совместному производству военно-исторической драмы «Искра».