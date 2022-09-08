POP UP MUSEUM открывает масштабную выставку «Перемены» с российскими молодыми авторами

17 сентября в POP UP MUSEUM современного российского искусства открывается новый проект «Перемены» – масштабная групповая выставка, объединяющая направления современной российской живописи, графики и иллюстрации. Проект организован пространством POP UP MUSEUM при поддержке Nikolskaya Gallery и направлен на поддержку молодых авторов, исследующих темы повседневности и современных социокультурных контекстов.

Проект «Перемены» обращен к осмыслению глобальных трансформаций в мировой культуре и личности, а также процессам адаптации. Контекст последних двух лет определил новую парадигму мышления, коммуникациий и образа жизни и в рамках проекта художники раскроют перед зрителем визуальную и внутреннюю сторону перемен, коснувшихся частных и общественных процессов.

В условиях неопределенности настоящего и непредсказуемости будущего человек наиболее выражено ощущает свою хрупкость, неустойчивость. Такое состояние всегда связано с обращением к ностальгическим элементам прошлого и созданием собственных защитных механизмов. Поиск средств к адаптации становится как индивидуальным, так и коллективным.

«Перемены» объединяют многообразие личного опыта, отраженного через художественные инструменты. В экспозицию проекта вошли уникальные художественные образы в различных направлениях стилей и техник живописи и иллюстрации. Каждый автор представляет творческую интерпретацию актуальных изменений, акцентируя внимание на том, что вызвало у него наиболее сильный отклик.

Участники проекта «Перемены»: Вероника Теслицкая, Юлия Радченко, Екатерина Бакаева, Светлана Турукина, Татьяна Малашкина, Ксения Белова-Решетова, Валентина Сапронова, Анастасия Усёнок, Елена Трифонова, Елена Антар, София Мережко, Катерина Орёл, Елена Лисовская, Катерина Соловьёва, Ксения Шибаева, Мария Мартынова, Катерина Васильева, Регина Байбыкова, Мария Анисимова, Анна Шуваева, Ирина Сергеева, Надежда Кириевич, Дарья Ахапкина, Кристина Пуршина, Лия Ануфриева, Nastya Tantsura , Айнура Гасанова, Оксана Муратова, Tina K., Екатерина Барац, Ольга Рыжкова, Мария Луценко.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.