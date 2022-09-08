РОСИЗО в Новом Манеже откроет выставку-инсталляцию «Новый человек»

РОСИЗО при поддержке Министерства культуры РФ представит выставку-инсталляцию «Новый человек», приуроченную к 350-летию со дня рождения Петра Великого.

Пикарт П. Полтавская баталия 27 июня 1709 года. 1709 г. Российский государственный архив древних актов

Махаев М.И. Усадьба А.П. Бестужева-Рюмина на Каменном острове. 1734 г. ГМА им. А.В. Щусева

Выставочный проект посвящен преобразованиям Великого Императора и демонстрирует революционность, всеохватность и глубину его реформ. Также выставка рассказывает о внутренних и внешних изменениях человека Петровской эпохи.

Реформы Петра I коренным образом изменили весь строй русской жизни. Император создал не только нового человека, но и новое общество, культуру и систему жизненных координат. Невозможно представить великую русскую литературу, театр, науку и многое другое без преобразований Петра.

Девять разделов выставки рассказывают о новом быте, моде, светской культуре, о новой роли женщины в обществе, а также о вкладе Петра в науку и образование.

В экспозицию вошло более 180 экспонатов из крупнейших российских музеев и частных собраний.

Среди них уникальные подлинные предметы из Санкт-Петербургского государственного университета: Табель о рангах (1722 г.) и «Азбука гражданская с нравоучениями» (1877 г.), правленная рукой Петра Великого.

На выставке можно увидеть первую русскую газету «Ведомости» (1717 г.), Указ Петра I о праздновании Нового года 1 января (1699 г.) и его собственноручный рисунок трехцветного флага (1699 г.) из собрания Российского государственного архива древних актов.

Проследить, как менялась архитектура города и общественного пространства, можно будет по графике из Музея архитектуры им. А.В. Щусева.

Также на выставке представлены архивные документы, живописные работы, предметы мебели, одежды, быта, скульптуры, печатные издания, эскизы костюмов и другие экспонаты из Государственного исторического музея, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и других российских музеев и частных собраний.

Даты проведения выставки: 16 сентября — 6 ноября 2022 года.

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