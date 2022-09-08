Nikolskaya Gallery выступила флагманом в развитии XR в сфере VR и AR

Популяризация технологии blockchain ознаменовала фазу активного перехода интернет-сообщества к формату Web 3.0. Разработки в сфере VR и AR объединились под общим термином XR. Extended Reality открывает новые горизонты взаимодействия с цифровыми объектами. Ценители искусства со всего мира получили возможность посещать VR выставки. Покупатель может сразу увидеть как будет смотреться картина в интерьере его пространства, используя только камеру своего смартфона.

Nikolskaya Gallery выступила флагманом в развитии XR на российском арт-рынке. Была разработана система, позволяющая создавать виртуальные залы, которые доступны для просмотра с более чем 98% всех современных устройств. Web версия доступна для пользователей персональных компьютеров, два режима просмотра с “экрана” и в режиме виртуальной реальности доступны для пользователей устройств на базе ОС Android и OC iOS.

VR Nikolskaya Gallery открыла новую главу в кураторской практике. Использование дополненной реальности продемонстрировало широкие возможности художественного представления. Также синхронизация онлайн- и оффлайн-пространства позволило глобализировать проект и обеспечило доступ к экспозиции зрителям из разных уголков мира. Ярким преимуществом проекта является экологичность цифрового проекта, которая позволяет обеспечить максимальную сохранность ресурсов. С действующими выставочными залами в онлайне вы можете на сайте галереи по предложенной ссылке.

B AppStore запустилось VR приложение Nikolskaya Gallery VR. Опыт международных выставочных проектов показал востребованность и привлекательность данного формата как для художников так и для зрителей из разных стран.

Следующим шагом развития проекта задумана интеграция виртуальных залов в мета вселенную и платформы дистрибуции NFT. Данный формат является привлекательным для инвесторов. Охват поддерживаемых устройств гарантирует распространение нового формата в широкой аудитории, а технические особенности построения виртуальных залов позволяют реализовать интерактивную интеграцию своих продуктов внутри виртуальных пространств.

Благодаря современным технологиям искусство стало более доступными. VR-технологии переносят зрителя в галерейные залы не зависимо от того в какой части света вы находитесь и какой девайс у вас в руке: планшет, телефон, ноутбук или VR очки.

Проект Nikolskaya Gallery VR дает возможность не выходя из помещения, оказаться сразу в нескольких выставочных виртуальных пространствах с полным погружением в представленные произведения искусства, переосмыслить творчество современных авторов и представленного арт проекта у вас же дома.

Художники, желающие принять участие в виртуальной выставке и продвижении могут направить свои предложения на почту галереи info@nikolskayagallery.com.

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