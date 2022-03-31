Глеб Черепанов: «Владимир Дешевов. История гения, не ставшего гением»

5 апреля 2022 года в Московском Международном Доме музыки в рамках фестиваля «Энергия открытий» состоится премьера спектакля «Игры теней». Постановка обещает быть абсолютно уникальной: спиритический сеанс с оркестром посвящён уникальной судьбе забытого ныне русского композитора-авангардиста Владимира Дешевова. Об удивительной жизни и музыки своего героя рассказывает режиссер-постановщик Глеб Черепанов.

– Как вы считаете, насколько актуальна сегодня идея такого музыкального фестиваля, как «Энергия открытий»?

– Это очень важное и благородное дело – не тиражировать уже известные имена, которые переходят из одного концертного зала в другой, а вспомнить имена тех, о ком по ряду причин мы успели забыть. Имена, которые никому, даже в музыкальной среде сегодня неизвестны. Это прекрасное дело. Такого фестиваля точно больше нет ни в мире, ни в России, и большое спасибо за него радио «Орфей».

– Вам когда-нибудь раньше доводилось работать с симфоническим оркестром?



– У меня есть опыт работы в драматическом театре, в оперном театре. Но в жанре спектакля с оркестром я ещё никогда не работал. Что касается спектакля «Игры теней», то это, безусловно, интереснейшая история. Это особый, ни на что не похожий жанр, и меня с первого дня очень увлекла личность главного героя. У Владимира Дешевова совершенно удивительная судьба. Когда я начинаю о нём кому-либо рассказывать, все говорят, что это просто готовый сценарий фильма.

– Чем же так уникален ваш герой?

– В жизни этого человека, как и в жизни многих его современников, прослеживается Время. Он прошел через все катаклизмы, через все главные исторические опорные точки первой воловины ХХ века. Это не преувеличение. Он действительно был современником и участником всех этих событий.

Сразу после Консерватории он отправился добровольцем на фронт. От начала до конца прошел всю Первую мировую войну. Был тяжело ранен. А когда вышел из госпиталя, в стране уже сменилась власть, сменился строй. Он стал участником Гражданской войны. Примкнул к белому движению, но не эмигрировал, а стал директором первой народной консерватории в Севастополе. Оказался одним из немногих, кто выжил после репрессий 1930-х годов. Всех его ближайших друзей, прежде всего это круг обэриутов – Хармс, Введенский, Заболоцкий – все они подверглись репрессиям. Многие из них погибли в лагерях. Дешевова эта участь миновала, но он остался совершенно один. Затем он пережил блокаду Ленинграда…

В юности Владимира Дешевова называли гением…

Его однокашниками по Консерватории были Прокофьев и Шостакович, и Прокофьев действительно открыто называл Дешевова гением. Он считал, что он настоящий новатор, который полностью изменит музыкальный язык. Все предпосылки для этого, безусловно, были.

Но при этом это очень интересная и болезненная история о том, как человек, который должен был стать гением, в итоге им не стал. И мы ничего о нем не знаем, его музыка практически не исполнялась. Например, вот такой интереснейший факт из его биографии. Генеральная репетиция балета «Бэла», которую он написал по повести Лермонтова, состоялась 22 июня 1941 года. Артистам балета вручали повестки на фронт прямо во время антракта. С тех пор насколько я знаю, эта музыка не исполнялась, нигде не звучала в Советском союзе.

В Германии в 2000-е годы, если я не ошибаюсь, состоялась премьера его оперы «Лед и Сталь», абсолютно экспериментального авангардного сочинения даже по сегодняшним меркам.

Эта опера рассказывает о жизни завода. Там звучат не только музыкальные инструменты, но и заводские механизмы, аппараты. Дешевов прописывал эти звуки в нотах. То есть если разобраться, это абсолютно современная авангардная музыка, которой сейчас очень много. В Германии она произвела фурор.

– Именно эта музыка прозвучит на фестивале «Энергия открытий»?

И она тоже. Ее исполнит блестящий коллектив – Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Кондрашева. Уникальности фестиваля и нашей премьеры в том, что эта музыка прозвучит впервые, практически спустя 80 лет. Наша главная цель – впервые в обозримом прошлом и настоящем исполнить его музыку, чтобы её услышали.

– Глеб, как бы вы определили главную идею своего спектакля?

Для меня это важнейшая тема – как время, эпоха, история ломает человека, или как он ломается под воздействием того, что с ним происходит. Последние десять лет своей жизни Дешевов провел как отшельник, перестал выходить из своей квартиры, практически ни с кем не общался. И только давние знакомые подбрасывали ему заказы, чтобы он не умер от голода. Он стал писать в основном детскую музыку, сказки. Полностью замкнулся и ушел от реальности. Это судьба человека, который должен был быть гением, но гением так и не стал, внутренне надломившись. Я думаю, что таких «неслучившихся» гениев немало в истории музыки, в истории нашей страны.

Беседовала Наталья ПЕЛЕХАЦКАЯ

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