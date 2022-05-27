Популярная певица MARGO выпустила кавер на песню Мак$им «Знаешь ли ты»

MARGO популярная певица. Ее треки регулярно попадают в топ-чарты цифровых платформ и входят в топ-50 по России, а на платформе TikTok снято около 200.000 видео под оригинальные звуки.

Клипы исполнительницы набирают миллионы просмотров, а участие в них принимают не только известные блогеры, но и такие значимые личности, как Ксения Собчак и Андрей Ургант. MARGO подходит к каждой работе с большой отдачей, поэтому в качестве авторов и композиторов выбирает настоящих мастодонтов музыкальной индустрии: Уолтер Афанасьефф (американский композитор, музыкальный продюсер, двукратный обладатель премии Грэмми), Дмитрий Лорен (автор и композитор десятков русских и украинских хитов)

В 2021 году MARGO дебютировала как актриса, появившись в нескольких эпизодах сериала «Содержанки» в роли властной основательницы агентства.

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