Яна Ясс порадовала поклонников лиричным и трогательным клипом на трек «Цветы Лотоса»

«Цветы Лотоса» — баллада, в видеоистории которой каждый найдет что-то свое. Кто-то задумается о ценности отношений с близким человеком, кто-то — о прорастающей любви в одиночестве. Благодаря добрым чувствам приходит рассвет, пробуждающий то самое необъятное бесконечное вечное, расцветающее, как лотос в наших душах и сердцах. Клип Яны Ясс помогает пробиться этому свету любви из глубин души каждого из нас, как цветы лотоса, которые прорастают сквозь запутанные сети усталости и опустошенности.

Премьера нового клипа Яны Ясс «Цветы Лотоса» состоялась 6го июня на телеканале RU.TV, а также на официальных ресурсах певицы Яны Ясс в vk.com и на платформе Youtube.

Это история одной разбитой мечты, история одной счастливой любви, история одной маленькой девушки в неоне мегаполиса… Весь клип посвящен человеческой жизни, ее скоротечности, противостоянию господству лжи и слухов, поиску истинной любви и себя в этом мире.

Многоголосие инструментов и красок видеоработы буквально материализует перед глазами образ цветов лотоса, которые с древности считаются сакральными, пробивающихся на свободу через трясину, словно вечное сияние абсолютного света в темноте.

«Сюжет клипа близок каждому зрителю, ведь в нем он может увидеть себя. Каждый из нас в своей жизни устает, всем знакомы чувства, когда не хватает сил, веры, надежды и понимания, что делать дальше и какой выбор сделать. Всегда нужно помнить, что какой бы выбор каждый из нас ни делал, очень важно сохранять человеческую сущность и понимать, что же для нас самое главное. Для зрителей клипа, я бы хотела сказать, чтобы они никогда никого не осуждали, ведь осуждение — это то чувство, которое далеко от человечности и оно только усыпляет наши сердца. Если ты хочешь изменить мир — начни с себя и окружи себя теми людьми, кто готов поддержать и быть рядом в трудную минуту. Только тогда наше общество станет лучше», — комментирует свою работу Яна Ясс.

«Цветы Лотоса» — это трендовая работа, наполненная сильной лиричной и визуальной составляющей. Музыкальное произведение стало новым витком в карьере певицы и подспорьем для начала сотрудничества с лейблом «RockFAM».

Автор идеи видео-картины стал Давид Керимов — продюсер продакшна лейбла Русской Медиагруппы «RockFAM».

Фото – Валентин ЗЕЛЕНИН

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