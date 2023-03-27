«После Иконы: 8 дней». Выставка современного христианского искусства в соборе Петра и Павла

28 марта 2023 года в Лютеранском соборе Петра и Павла открывается выставка современного христианского искусства.

Фото: «После иконы»

«…В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною... За шесть дней Господь сотворил мир, в седьмой день Он почил, в восьмой же день грядет Судия Грозный» — вот лейтмотив этого арт-события - 8 дней, 8 холстов, 8 художников. Визуальное толкование на книгу Бытия и Апокалипсис.

Каждый холст посвящен отдельному дню из Писания, и создавал его отдельный автор. Художники, опираясь на сакральный текст, искали те выразительные средства, которые бы не копировали известные приемы и композиции из истории христианского искусства, а находили новые пути к изображению всем известных сюжетов.

Первая выставка из проекта "После Иконы: 8 дней" состоялась в 2019 году в Петропавловском лютеранском Соборе в Старосадском переулке. И вот теперь обновленный проект возвращается в стены собора теперь уже не как временная выставка, а как часть постоянного декора храма. Это в своем роде прорывное событие в религиозном искусстве, так как ранее предметы современного искусства никогда не становились частью храмового пространства в России.

«Изначально художникам были даны два ограничения - для картин они должны использовать одинаковые квадратные форматы, кроме того, организаторы хотели, чтобы у художников получились яркие образы, не требующие дополнительной расшифровки в длинных поясняющих экспликациях (разве что понадобится освежить в памяти описания каждого дня из Священного Писания). Так и получилось - произведения художников, которые мы видим, по-новому показывают нам сюжет и показывают нем энергию, которой был наполнен каждый из дней творения мира», - рассказал редакции «Вестей Подмосковья» куратор проекта Антон Беликов.

В программе открытия участвует камерный хор «Vox Cordis» под руководством дирижера Серафима Яковлева, лауреата и победителя международных и всероссийских конкурсов.

Художники: Ника Клецки, Лейла Фаизова, Александр Цыпков, Ольга Шумова, Фотон Света, Елизавета Червякова, Максим Демин, Каролина Сас.

Открытие состоится 28 марта в Лютеранском соборе Петра и Павла, Старосадский пер. 7/10, сбор гостей в 18:30, концерт в 19:00, кураторская экскурсия в 19:30.

Вход свободный.

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