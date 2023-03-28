В галерее сцена/szena открывается групповая выставка воронежских художников «Комната для всех»

Галерея сцена/szena совместно с воронежскими artist-run пространствами «Daipyat» и «Утилизация» рада представить групповой проект воронежских художников, открытие которого состоится 28 марта. В экспозицию войдут работы десяти авторов, представляющих разные поколения и исследующих широкий спектр тем, к чему отсылает название выставки — «Комната для всех».

Глобальная цель проекта — развитие художественного содружества и формирование горизонтальных связей между арт-сообществами столицы и регионов. Кураторы и художники, работающие над выставкой, представляют локальные независимые институции, каждая из которых развивается без привлечения поддержки со стороны. В этом контексте проект становится жестом объединения и взаимопомощи.

Создатели намеренно не заявляют центральной темы проекта, однако его авторов объединяет ряд нарративов: воронежская мифология, тема детства и ностальгии, понятия земли, памяти и повседневности. Миры, в которые погружают нас авторы, очень разные и не похожие друг на друга, однако все они связаны с местом своего зарождения — Воронежем. Исследование воронежского художественного ландшафта превращается в интимный разговор о поиске личной и пространственной идентичности.

Выставка завершит работу 21 мая.

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