После капитального ремонта в рамках нацпроекта «Культура» открывается Культурно-досуговый центр «Бронницы»

3 февраля после капитального ремонта, проведенного в рамках национального проекта «Культура», открывается Культурно-досуговый центр «Бронницы».

С 1974 по 1996 год в этом здании функционировал городской кинотеатр «Родина», затем на его базе создали Культурный центр, который в 2003 году был преобразован в КДЦ «Бронницы».

В 2017 году в рамках программы Министерства культуры РФ и Фонда кино здесь переоборудовали концертный зал, что позволило возобновить полноценные кинопоказы.

Капитальный ремонт начался в 2021 году. Благодаря национальному проекту «Культура» и поддержке Губернатора Московской области на строительно-монтажные работы, оборудование и благоустройство КДЦ из средств регионального и муниципального бюджетов было выделено 94,9 млн рублей.

После капитального ремонта здания и инженерных сетей, технического переоснащения Культурно-досуговой центр «Бронницы» стал полностью соответствовать стандартам и требованиям сегодняшнего дня. Зрительный зал на 300 мест имеет современное звуковое и световое оборудование, обновлена отделка помещений для занятий, здание стало доступнее для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В девяти клубных формированиях КДЦ «Бронницы» занимаются свыше 200 человек в возрасте от 5 до 85 лет. Наиболее яркие творческие коллективы – лауреаты международных, всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов народный коллектив «Ансамбль русской песни «Веселуха», народный коллектив «Хор русской песни «Рябинушка», студия эстрадного вокала «Ромашка».

Отметим, что во время капитального ремонта деятельность КДЦ не прекращалась. Занятия проводились на базе образовательных учреждений, Музея истории города Бронницы и Молодежного центра.

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