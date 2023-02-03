Современное уличное искусство и дизайн-код меняют Москву к лучшему

28 января Музей Транспорта Москвы при организационной поддержке проекта о грамотной благотворительности +1Люди провел дискуссию «Визуальный шум на дорогах города. Изображения на транспорте, реклама и муралы на фасадах домов».

На мероприятии спикеры обсудили, каким должен быть внешний облик современного города, архитектуру и дизайн-код, рекламу на билбордах, а также какое место занимает транспорт в формировании городской среды.

Сергей Мариничев, арт-директор Музея Транспорта Москвы:



– Научно доказано, что красота — это естественная потребность для человека. Для всего, с чем взаимодействует человек, красота — такая же функция, как удобство, от нее есть польза. Современное уличное искусство может стать инструментом для изменения городского пространства, сделать его более приятным и комфортным для жителей. То, что кажется нам визуальным шумом, может стать способом улучшить городскую среду.

Юлия Кононова, главный архитектор проектов «Стрелка Архитектс»:

– Архитекторы в каждом общественном пространстве решают задачу по управлению “визуальным шумом” и такими его элементами, как автомобили, общественный транспорт, реклама, при этом ставят в приоритет функциональность зонирования пространства. Дизайн-код — это хороший инструмент, который позволяет раскрыть городскую среду и показать, что скрыто за “визуальным шумом”, сделать город комфортным с точки зрения как восприятия информации и навигации, так и повышения качества жизни в целом, достичь понимания ценности архитектурной среды, окружающей нас.

Екатерина Арсеньева, руководитель по делам государственной важности «Студии Артемия Лебедева»:

– В Москве, а также во многих городах нашей страны, архитектура достаточно насыщенная и сочетающая элементы разных эпох, что может создавать одновременно и некую красоту, и хаос, иногда вызывая дискомфорт и чувство тревоги и рассеивая внимание жителя. Чтобы город стал комфортным для жизни, важен баланс, важна гармония таких составляющих, как архитектура, графический дизайн, реклама, навигация, промышленный дизайн. Способ унифицировать существующий «шум», оставляя возможность для творчества, — применение дизайн-кода — системы паттернов, где все подчинено четким правилам. Язык коммуникаций — это единые стиль верстки, шрифт, цвета, иллюстрации, иконки, он помогает сконцентрировать внимание на действительно важной информации и сделать город комфортным для жизни, удобным для перемещения, в том числе создать лояльность к транспорту как инфраструктуре. Мы активно разрабатываем дизайн-коды для маленьких и больших городов, развивая направление доступной среды. Когда мы внедряем дизайн-код в городах или навигацию, меняется жизнь не только в контексте комфорта — трансформация может затронуть и экономическую сферу: жители начинают чаще посещать комфортные для них локации, тем самым влияя на развитие малого бизнеса, меняя экономику отдельного района или целого города.

Максим Кишкин, куратор и основатель NOTFOUNDGALLERY:

– Нужно ли бороться с уличным искусством? Есть неочевидные для большинства стороны уличного искусства: это способ полезного времяпрепровождения молодых людей и самоопределения в профессиональном смысле, когда есть желание развиваться в сфере искусства, а иногда это сопряжено с талантом.

То есть существует основа, и если не будет, к примеру, городского теггинга, то человек не будет в этой культуре расти дальше, не будет никаких муралов или стрит-арта, потому что это все следующие этапы. Важно понимать, что сегодняшние теггеры — это, возможно, наши завтрашние художники, нужно это ценить, уважать их стремления.

Римма Бичурина, руководитель проекта о грамотной благотворительности +1Люди:

– Социальная реклама занимает особое место в городском пространстве. Ей важно не просто «пробиться» сквозь огромный поток информации и «визуальный шум» до горожанина, но и сделать это грамотно и этично. Поэтому здесь очень важно соблюдать баланс между достижением целей от рекламы (тем, чтобы человек, увидев ее в транспорте или городском пространстве, задумался над проблемой или захотел узнать об этом больше) и заботой об эмоциональном состоянии человека — важно, чтобы подобная реклама в городе не «выбивала из колеи», не вызывала отторжение, особенно когда человек едет за рулем или является пассажиром транспорта.

Ирина Козловских, PR-директор благотворительного фонда «Второе дыхание»:

– Мы убеждены, что социальная реклама должна затрагивать важные системные вещи, а также соблюдать границы по отношению к аудитории, чтобы коммуникация приносила максимум пользы, не вызывала раздражение. Мы стремимся использовать простое и понятное сообщение и несложный дизайн — часто именно такая схема наиболее эффективна для того, чтобы сообщение могло дойти до большего числа новых пользователей; кроме того, мы тщательно работаем с обратной связью от аудитории, что также позволяет привлечь больше внимания к инициативам Фонда.

Кемал Тарба, директор по коммуникациям фонда «Обнаженные сердца»:

– Одним из основных направлений деятельности Фонда «Обнажённые сердца» является информирование общества об особенностях развития и важности инклюзии. И одним из инструментов информирования является реклама в городском транспорте. Например, в Московском метрополитене. Оценка эффективности наших кампаний указывает на то, что совместные проекты с транспортом способствуют повышению уровня осведомленности общества о социально значимых вопросах.

Фото - Сергей ЛУКЬЯНОВ

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