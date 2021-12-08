В Пермской опере представят психологический триллер – «Фауст» в постановке Шарля Гуно

В Пермской опере продолжаются репетиции последней премьеры 2021 года — оперы «Фауст» Шарля Гуно. Новая постановка, над которой работают режиссер Василий Бархатов, дирижер Артем Абашев, художник-постановщик Зиновий Марголин и художница по костюмам Ольга Шаишмелашвили, будет представлена 18-22 декабря. К премьере спектакля приурочена программа «Лаборатории современного зрителя», события которой пройдут с 11 по 19 декабря.

«Фауст» Шарля Гуно (1869), самая знаменитая оперная вариация средневековой немецкой легенды и первой части философской драмы Гете — произведение с парадоксальной судьбой. Многие фрагменты этого шедевра французской лирической оперы, от куплетов Мефистофеля до арии Маргариты с жемчугом, живут сегодня самостоятельной жизнью на концертных подмостках. Однако на театральной сцене творение Гуно появляется лишь изредка — обращаясь к музыкальной фаустиане, оперный процесс начала XXI века скорее отдает предпочтение «Осуждению Фауста» Гектора Берлиоза (1846/1893). Возвращая «Фауста» Гуно в актуальный театральный контекст, авторы нового спектакля Пермской оперы переносят действие в современность — переосмысляя оригинальный сюжет либретто, но бережно следуя букве и духу партитуры.

Зиновий Марголин, художник-постановщик:

— Психологический триллер — так можно определить жанр спектакля, и отсылка к кино здесь отнюдь не случайна. Мы старались добиться кинематографичности и в том, как устроено пространство, в котором разворачиваются события «Фауста», и в том, как ведут себя его герои.

Здесь, наверное, стоит сделать оговорку о том, что наш спектакль достаточно далеко уходит и от канонического сюжета Гете, и от его изложения в опере Гуно. После всего, что происходило в последние десятилетия в оперном театре, кажется абсурдным ставить «Фауста» с бутафорским погребком Ауэрбаха, марширующими солдатами и Мефистофелем, выскакивающим на сцену чертиком из табакерки. Гуно пугает, но нам не страшно — все это смотрелось бы особенно странно в сегодняшней Пермской опере, настоящем театральном супермаркете, где представлены едва ли не все ключевые идеи и стилистики современной сцены. Для нас было вполне очевидно, что если уж театр берется за «Фауста» Гуно, то пермская публика будет ждать от этой премьеры чего угодно, но только не привычных, традиционных решений.

В этом смысле история, которую мы рассказываем, гораздо более жесткая, суровая, чем в оперном первоисточнике. В новом пермском «Фаусте» не будет ничего мистического, иррационального — это будет рассказ о современном мире, о сегодняшних людях с их страхами и фобиями. Не буду дальше «спойлерить», скажу лишь, что спектакль начинается с очень простой, будничной ситуации — но довольно быстро оказывается, что жизнь, как всегда, сложнее, а у героев обнаруживается двойное, тройное дно — и то, что они скрывают, по-настоящему страшно.

К премьере «Фауста» приурочена публичная программа «Лаборатории современного зрителя», которая откроется 11 декабря онлайн-лекцией кинокритика Василия Корецкого о фаустиане в кинематографе. 12 декабря в Пермском театре оперы и балета пройдет творческая встреча с режиссером спектакля Василием Бархатовым, 14 декабря театр приглашает зрителей на открытую репетицию премьеры, 18 декабря — на лекцию музыковеда Гюляры Садых-заде «Фауст и фаустианство в музыке: от Бетховена до Шнитке». 19 декабря известный российский историк искусства, старший научный сотрудник Отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи Сергей Фофанов прочтет лекцию «Между Фаустом и Заратустрой. Искусство около 1800 года — начало длинной истории современного искусства», 20 декабря программа «Лаборатории современного зрителя» завершится обсуждением премьеры на очередном заседании Оперного клуба. Вход на события публичной программы свободный, по регистрации, необходим QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию от коронавирусной инфекции или перенесенное заболевание, а также удостоверение личности.

Под руководством главного дирижера Пермской оперы Артема Абашева премьеру репетируют: Борис Рудак, Сергей Кузьмин, Ангелос Самардзис (Молодой Фауст), Данис Хузин, Альгирдас Древинскас (Старый Фауст), Аскар Абдразаков, Гарри Агаджанян (Мефистофель), Утарид Мирзамова, Эгле Стундзяйте (Маргарита), Василий Ладюк, Константин Сучков (Валентин), Александр Егоров, Тимофей Павленко (Вагнер), Наталья Буклага, Наталия Ляскова (Зибель), Татьяна Каминская, Екатерина Бачук (Марта).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.