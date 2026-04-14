В Музеях Московского Кремля можно узнать о потомках Чингисхана. В экспозиции представлены предметы, рассказывающие о поколениях Орды от Китая до Ирана.

В центре выставки – материалы, связанные с историей русско-татарских взаимоотношениях как в политике, так и в экономической, культурной и религиозной сферах. После распада Золотой Орды потомки Чингисхана могли переходить на службу к русским царям, а также принять христианство. Примером может служить жизнь Симеона Бекбулатовича, (до крещения Саин-Булат хан) правившего Касимовским ханством, по воле Ивана Грозного занявшего его трон как номинальный «великий князь всея Руси».

Отдельного внимания заслуживают предметы из собрания Музеев Московского Кремля. Так, на выставке можно увидеть большую часть коллекции саадаков (набор из колчана для стрел и футляра для лука) Крымского ханства, аналогов которой нет в других собраниях. Известно, что крымские ханы причисляют себя тоже к потомкам Чингисхана. Впервые представлены и материалы из Фонда Марджани: пояс из 70 золоченых накладок, принадлежавший ордынскому аристократу, а также «Джами ат-Таварих» («Сборник летописей») из Научной библиотеки СПБГУ. Интересно будет и взглянуть на рукопись исторического сочинения, составленного придворным Ураз-Мухаммеда. В ней русский царь Борис Годунов, сюзерен Касимовского ханства, сравнивается с Чингисханом, любопытно, что в рукописи Борис Годунов назван Белым Падишахом.

Успенская звонница посвящена истории Крымского, Казанского, Астраханского ханств, чингисидскими династиями Центральной Азии и Сибири, увидят предметы, связанные с Касимовским царством. Дары, которыми обменивались русские государи и татарские царевичи тоже представлены на выставке (доспех и оружие арсенала князя Федора Ивановича Мстиславского, бывшего потомком Чингисхана по материнской линии, претендента на русский престол эпохи Смуты).

Марина АБРАМОВА