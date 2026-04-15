В МВК РАХ открылась выставка «Андрей Горский. Преходящее и вечное»

Российская академия художеств представляет выставку, приуроченную к 100-летию со дня рождения народного художника РФ и действительного члена РАХ Андрея Петровича Горского (1926-2015). Масштабный юбилейный проект «Андрей Горский. Преходящее и вечное» продемонстрирует несколько десятков произведений из фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Музейного объединения «Музей Москвы», ВТОО «Союз художников России», частных собраний и коллекции семьи автора.

А.П. Горский – истинно русский художник, посвятивший жизнь служению искусству. Принадлежность к национальной культуре, определяющая всё его творчество, была особенно остро осознана в тяжелый период Великой Отечественной войны. Именно тогда был заложен прочный фундамент его искусства, столь разного по сюжетам, столь единого по содержанию.

Юность Андрея Петровича проходила в годы суровые, полные тревоги и за судьбы каждого отдельного солдата, и за судьбу всей страны. В душе чуткого молодого человека, интеллигента не могла не возникнуть потребность осознания чувства патриотизма через обращение к истории Родины. Коренной москвич, в 1939 году был принят по конкурсу в МСХШ, а в 1941 году вместе со школой эвакуирован в Башкирию. Богатое историей, неповторимое по красоте, одно из старейших сёл на Урале, – Воскресенское, — сыграло решающую роль в формировании мироощущения, повлиявшего на всё дальнейшее творчество таких мастеров, как Г.М. Коржев, В.И. Иванов, П.П. Оссовский, А.П. Ткачёв, А.А. и С.А. Тутуновы, В.Ф. Стожаров и многие другие. Тут зарождались большие темы и героико-романтические образы, пейзажи, портреты и сюжетные композиции, отразившие и проблематику сложных 1950-х годов, и стилистику «сурового стиля».

Только в 1952 году А. П. Горский окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова, и начал свой творческий дебют с участия в молодёжных выставках. Первыми сюжетными произведениями стали картины на темы русской истории, навеянные гениальной оперой М. Мусоргского «Хованщина». Единый цикл составили шесть работ «Последние дни вольницы стрелецкой», «Русь затаенная», «Девушки XVII века», «Из былого Москвы», «Рассвет в Москве XVII века», «Гадание Марфы», созданные автором в 1950-х годах.

Отечественная история, родная природа, советский человек, отстоявший право на жизнь будущих поколений, — вот единая в своем многообразии тема творчества художника. Андрей Горский по характеру своему несомненный лирик, и это личное качество в сочетании с масштабностью увлекающих его проблем определило специфику его творчества. В 1957 году заключив договор на картину «Вернулся на Родину», живописец едет в район Средней Волги писать этюды. В деревне Высокополье Горский обнаружил необходимый материал для решения темы возвращения в родные места без вести пропавшего человека, которого уже отчаялись ждать. Военной тематике были посвящены его полотна «Стоять на смерть», «Солдат», «Суровое время. 1941 год», «Каждая пядь земли», «День Победы 9 мая 1945 года». Самой же яркой работой, связанной с Великой Отечественной войной, стала картина «Без вести пропавший. 1946 год», которая с большим успехом представляла искусство живописи нашей страны на Биеннале в Италии.

Влюбленный в Москву, её многовековую историю, живописец черпает вдохновение на улицах и площадях родного города. Ранние работы, выполненные шестнадцатилетним художником, показывают нам город военных лет («Улица Покровка в первомайские праздники», 1943). Исторической теме посвящены циклы работ «Старая Москва» и «Древняя Русь», монументальный триптих «Красная площадь», которые закрепили за художником одно из лидирующих мест в современной исторической живописи. На протяжении многих лет Горский возвращается к образу храма Василия Блаженного. Впервые купола собора показываются на картине-этюде «Вид на Кремль с крыши дома № 9 на Маросейке» (1944) совсем юного семнадцатилетнего художника. Затем древний храм возникает в первоначальном историческом окружении в работах «Рассвет. Москва XVII века» (1951-1952) и «Из былого Москвы» (1951), а также в декорациях современной ему столицы — «Покровский собор» (1959-1960) и «Москва. Светает. Храм Василия Блаженного реставрации 1938 года» (1988). Величественные полотна захватывают зрителя одухотворенностью образов и заставляют задуматься об исторических путях России, её предназначении, национальной самобытности.

Он много и плодотворно работал в Подмосковье, в Тверской области, в окрестностях «Академической дачи» им. И.Е.Репина, в том числе над темами из мирной жизни «Среди хлебов спелых» (1983), «Утро в деревне» (1986) и другими. С середины 80-х годов собирал материал к картине «Последние жители деревни Мартус», посвящённой теме пустеющей деревни. Им созданы целые серии портретов крестьян, «деревенские» натюрморты, интерьеры древних церквей, и, конечно, пейзажи столь милой сердцу автора российской глубинки. Все творчество мастера глубоко национально, без громкого пафоса, оно выражает самую суть русского характера, ту духовную составляющую русского народа, которая помогла ему выстоять в нелегких перипетиях истории.

Горский-художник неотделим от Горского-историка и теоретика русской культуры, организатора и общественного деятеля. С 1970 года он был членом Центральной комиссии по охране памятников истории и культуры при правлении СХ СССР. При его непосредственном участии удалось добиться перемещения здания газеты «Труд», редакции «Известий» на Пушкинской площади, здания ТАСС у Никитских ворот, отстоять готовившиеся к сносу Гранатный двор на улице Щусева и палаты ХVII века на Кропоткинской площади, наконец, ансамбль домов музея Фёдора Ивановича Шаляпина на Новинском бульваре.

Ю. И. Пименов в свое время очень точно сказал: «Искусство рождается в точке пересечения действительности жизни с индивидуальностью художника. И точка эта определена временем, когда живет художник». Рождение творческих замыслов автора возникает под влиянием всего круга жизненных явлений — от исторических событий до личных переживаний, а осуществление их формирует личность художника, шаг за шагом создает его неповторимую индивидуальность. Андрей Петрович Горский сложился как большой мастер, как интереснейшая личность на скрещении острейших проблем нашего века, сложился как человек, верующий в свои идеалы и действующий для воплощения этих идеалов в жизнь.

Пресс-служба РАХ на основе статей народных художников РФ, академика РАХ Б.М.Неменского и действительного члена РАХ А.П. Горского.